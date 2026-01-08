Vụ dùng lợn nhiễm bệnh làm đồ hộp: Siêu thị rút hàng, Sở ATTP TPHCM nói gì?

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can trong vụ tuồn hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Cơ quan chức năng xác định, khoảng 2 tấn thịt trong số này đã được đưa vào chế biến, sản xuất đồ hộp trước khi bị phát hiện.

Thông tin trên khiến đại đa số người dân lo lắng, bởi pate cột đèn Hải Phòng - một trong những sản phẩm đóng hộp của công ty nêu trên - rất được cộng đồng ưa chuộng. Sản phẩm này được bán tại nhiều chuỗi siêu thị trên toàn quốc.

Sản phẩm đóng hộp pate cột đèn Hải Phòng (Ảnh: Quỳnh Chi).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí ngày 8/1, các hệ thống siêu thị lớn ở TPHCM đã có động thái xử lý khẩn cấp xoay quanh các sản phẩm của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, từ tối 7/1, đơn vị đã tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm đồ hộp của công ty Hạ Long trên toàn hệ thống.

Song song đó, bộ phận Quản lý chất lượng của hệ thống này cũng phối hợp xuyên suốt với Sở Công Thương TPHCM và Sở An toàn thực phẩm TPHCM trong công tác kiểm tra, giám sát.

“Chúng tôi đang chờ kết luận và chỉ đạo của cơ quan chức năng để có những hành động kế tiếp. Tất cả đều trên nguyên tắc đặt an toàn sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu”, đại diện Saigon Co.op khẳng định.

Phía chuỗi siêu thị MM Mega Market Việt Nam cũng cho biết, đơn vị đã sớm chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan sự việc trên ở tất cả hệ thống. Ngoài ra, siêu thị cũng yêu cầu nhà cung cấp sản phẩm tổ chức họp khẩn để làm rõ các vấn đề mà cơ quan chức năng đã công bố.

"Chúng tôi nhận được tin từ tháng 9/2025 công ty đã hủy nguyên liệu thịt heo nhiễm bệnh. Nhưng cái cần quan tâm là thành phẩm đã sản xuất, vì từ đó đến nay vẫn còn lượng hàng bán ra thị trường", nguồn tin từ MM Mega Market chia sẻ.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trao đổi với phóng viên chiều 8/1, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đã xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong sự việc nêu trên và được phản hồi sẽ có chỉ đạo cụ thể vào tối cùng ngày.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của Sở An toàn thực phẩm đã làm việc với những hệ thống cung ứng tại địa phương, để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.