Su-57 Nga "tả xung hữu đột", xuyên thủng lưới lửa phòng không Ukraine

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga phóng tên lửa (Ảnh đồ họa: Telegram).

Chuyên trang quân sự Military Watch Magazine (Mỹ) đưa tin, phát biểu vào cuối tháng 12, ông Chemezov cho biết: "Ít nhất thì quân đội của chúng ta cũng hài lòng. Máy bay (Su-57) né tránh mọi loại chướng ngại vật rất tốt, ý tôi là radar và các hệ thống tác chiến điện tử".

Ông nhấn mạnh rằng Rostec nhận được phản hồi liên tục về tất cả các thiết bị được triển khai và đã hiện đại hóa chúng dựa trên đề xuất của Lực lượng Vũ trang Nga, dẫn đến "hầu hết các thiết bị quân sự được nâng cấp so với ban đầu".

Su-57 "đi chợ" trong không phận Ukraine

Su-57 đã được xác nhận hoạt động trong không phận do Ukraine kiểm soát và được phòng không nghiêm ngặt. Đáng chú ý, vào giữa năm 2024, một chiếc Su-57 đã được giao nhiệm vụ thâm nhập để bắn hạ một máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik bị trục trặc, nhằm ngăn chặn nó rơi vào tay phương Tây.

Khi đó, chiếc S-70 đang hoạt động gần Konstantinovka, vùng Donetsk, cách chiến tuyến của Ukraine khoảng 15km, một trong những không phận được phòng thủ tốt nhất trong khu vực.

Tiêm kích Su-57 Nga bắn hạ UAV S-70 Okhotnik

Khả năng hoạt động trong lưới lửa phòng không Ukraine dày đặc và tiêu diệt mục tiêu ở tầm nhìn trực tiếp bằng tên lửa không đối không tầm ngắn R-74 cho thấy khả năng tàng hình né tránh radar tiên tiến của Su-57.

Trong khi các loại máy bay chiến đấu khác của Nga phải tránh xa hệ thống phòng không Ukraine và dựa vào việc bắn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hoặc thả bom lượn từ khoảng cách an toàn, khả năng né tránh khóa mục tiêu bằng radar là một trong những lợi thế đáng kể nhất của Su-57 - máy bay chiến đấu thế hệ 5 - so với máy bay thế hệ 4+.

Hệ thống phòng không mạnh nhất châu Âu bị thách thức

Hệ thống phòng không mặt đất của Ukraine được đánh giá là mạnh nhất ở châu Âu, bao gồm số lượng lớn các hệ thống phòng không vác vai của Liên Xô và phương Tây ở tầm gần, và chủ yếu là các hệ thống tên lửa tầm trung BuK-M1 và S-125 thời Liên Xô.

Các hệ thống tầm xa đang được sử dụng bao gồm nhiều biến thể của hệ thống tên lửa phòng không S-300, hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ và hệ thống S-200D tầm rất xa.

Sự tập trung rộng rãi kho vũ khí phòng không của các nước thành viên NATO tại Ukraine tiếp tục gây khó khăn cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Số lượng rất hạn chế các máy bay chiến đấu thế hệ 5 đang hoạt động là một trở ngại lớn đối với khả năng đối phó với các hệ thống phòng không này.

Do đó, sự chậm trễ nghiêm trọng của chương trình Su-57 đã gây ra những ảnh hưởng bất lợi lớn đến nỗ lực chiến tranh của Nga, do họ không có loại máy bay chiến đấu nào khác có khả năng tương đương.

Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga khoe vũ khí tại Dubai Airshow 2025 (Ảnh: UAC).

Kế hoạch hiện đại hóa và xuất khẩu

Các hoạt động chiến đấu của Su-57 tại chiến trường Ukraine bao gồm chế áp phòng không, không chiến và một loạt các nhiệm vụ tấn công chính xác.

Trước đó, tại Triển lãm Hàng không Dubai hồi tháng 11/2025, ông Chemezov đã trình bày chi tiết về kế hoạch tiếp tục hiện đại hóa Su-57 dựa trên kinh nghiệm sử dụng nó trong chiến đấu.

“Máy bay vẫn đang được hoàn thiện… công việc đang được tiến hành hướng tới hiện đại hóa toàn diện, bao gồm các bộ phận, thiết bị điện tử và vũ khí”, ông nói. Ông cũng cho biết máy bay chiến đấu thế hệ 5 này đã “nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả các đối tác quốc tế và các phi công Nga”.

Việc giao hàng xuất khẩu Su-57 được xác nhận bắt đầu vào tháng 11/2025, cụ thể là sang Algeria. Ngoài ra, một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép lớn cho tối đa 140 máy bay chiến đấu đang được thảo luận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Tuy nhiên, nhiều điều liên quan đến tương lai của chương trình máy bay chiến đấu này, bao gồm cả số lượng mà Lực lượng Vũ trang Nga sẽ mua, vẫn còn chưa chắc chắn.