Quốc lộ ách tắc do lũ lụt, ô tô mắc kẹt kéo dài hàng chục km

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 20/11, hàng nghìn ô tô kẹt cứng trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phù Mỹ Bắc (Bình Định cũ), tỉnh Gia Lai. Đoạn ùn tắc kéo dài hàng chục km về phía Nam đến địa phận xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai).

Ô tô ách tắc kéo hàng chục km vì mưa lũ, tài xế ăn mì tôm trên đường (Video: Quốc Triều).

Hàng nghìn phương tiện chôn chân trên đường từ chiều 19/11 do ngập lụt chia cắt.

Anh Lê Văn Đạt, tài xế xe tải tuyến Đà Nẵng - Khánh Hòa cho biết đã bị kẹt tại xã Phù Mỹ Bắc từ đêm 19/11. Tình trạng kẹt xe kéo dài khiến anh Đạt lo lắng sẽ giao hàng trễ hẹn.

“Tôi bị kẹt lại ở đây từ tối qua, phía trước còn hàng nghìn xe nằm trên đường từ trước đó. Với tình trạng này tôi sẽ trễ hẹn giao hàng cho đối tác”, anh Đạt chia sẻ.

Đoàn xe hàng nghìn chiếc nối đuôi nhau nằm trên đường, kéo dài từ xã Phù Mỹ Bắc đến xã Phù Cát. Một số xe chở hàng cứu trợ, phương tiện cứu hộ để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa cũng “chôn chân” trên đường.

Anh Nguyễn Mận (trú tại thành phố Huế) cùng đoàn thiện nguyện chở theo 200 phần quà và xuồng cứu hộ vào tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 16h ngày 19/11, xe của đoàn thiện nguyện buộc phải dừng lại tại địa phận xã Phù Mỹ Bắc.

“Nghe nói nước lũ phía trong kia lớn quá nên đường ngập sâu, xe không qua được. Chúng tôi rất sốt ruột nhưng cũng đành phải nằm chờ, chưa biết bao giờ đường sẽ thông”, anh Mận chia sẻ.

Một tài xế sốt ruột rời khỏi cabin xe để tìm hiểu thông tin tắc đường. Tuy nhiên, đoàn xe bị kẹt kéo dài hàng chục km khiến nhiều người đành bất lực quay trở lại.

Nhiều tài xế cho biết không thể mua được cơm nên từ đêm qua phải ăn tạm mì tôm chống đói.

Một số tài xế quá sốt ruột đã quay đầu xe khiến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều tuyến đường bị ngập khiến giao thông qua địa bàn tỉnh ách tắc từ chiều 19/11.

Khoảng 9h ngày 20/11, tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản được thông xe. Tuy nhiên, đoạn quốc lộ 1A qua phường Quy Nhơn Bắc vẫn ngập, xe phải di chuyển chậm, điều này khiến hàng nghìn phương tiện vẫn "chôn chân" trên đường.

Đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) bị ách tắc do ngập lụt (Ảnh: Google Maps).