Người đàn ông giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng
(Dân trí) - Qua tuyên truyền pháp luật của công an, một người dân xã Na Ngoi, Nghệ An đã tự nguyện giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ngày 9/1, chính quyền xã Na Ngoi xác nhận công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ động vật hoang dã của Công an xã đã mang lại những chuyển biến tích cực.
Ông Hạ Giống Xênh (SN 1970, trú tại bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi) đã tự giác giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng. Hành động này diễn ra sau khi ông Xênh nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên rừng.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Na Ngoi đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm bàn giao cá thể gà tiền mặt vàng cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc và bảo tồn.
Lãnh đạo xã Na Ngoi khẳng định, trong thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã.
Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn miền núi, biên giới.
Gà tiền mặt vàng (tên khoa học Polyplectron bicalcaratum) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc Nhóm IB.