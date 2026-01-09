Người đàn ông giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng

Ngày 9/1, chính quyền xã Na Ngoi xác nhận công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ động vật hoang dã của Công an xã đã mang lại những chuyển biến tích cực.

Ông Hạ Giống Xênh (SN 1970, trú tại bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi) đã tự giác giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng. Hành động này diễn ra sau khi ông Xênh nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên rừng.

Cá thể gà tiền mặt vàng được ông Xênh nuôi nhốt tại nhà (Ảnh: Công an xã Na Ngoi).

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Na Ngoi đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm bàn giao cá thể gà tiền mặt vàng cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc và bảo tồn.

Lãnh đạo xã Na Ngoi khẳng định, trong thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Cá thể gà tiền mặt vàng được Công an xã Na Ngoi bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn (Ảnh: Công an xã Na Ngoi).

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn miền núi, biên giới.