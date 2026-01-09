Tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc sẽ bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán tại 2 điểm

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026", Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp lúc 21h ngày 16/2 (nhằm 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Các hoạt động này diễn ra tại 2 điểm, gồm Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu). Đây cũng là 2 điểm trung tâm của tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ).

Chương trình dự kiến thực hiện cầu truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, tạo điều kiện để đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh cùng theo dõi, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết cổ truyền.

Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu (Ảnh: H.H).

Với chủ đề "Xuân đoàn kết, Tết ấm no, lo mọi nhà đều có Tết", Cà Mau còn tổ chức nhiều hoạt động khác diễn ra từ nay đến 26/2 như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, công nhân, lực lượng vũ trang và nhân dân tại các đảo,…

Cùng với đó là các chương trình vui xuân như liên hoan dân vũ, nhảy hiện đại, hội thao, hội báo, hội chợ,…

Cà Mau xác định, tổ chức các hoạt động thăm viếng, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết đầm ấm, an toàn, nghĩa tình với tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Qua các hoạt động này, Cà Mau mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, bản sắc văn hóa địa phương.