Dùng trực thăng tiếp tế phao cứu sinh cho vùng lụt Gia Lai, Đắk Lắk

Ngày 20/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đã khẩn cấp huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao, trang bị cứu hộ chuyên dụng để tiếp tế cho các địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Các trang bị này được bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế, vận chuyển ra các địa bàn ngập lụt bằng đường hàng không.

Phao cứu sinh được bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 (Ảnh: Anh Cường).

Sư đoàn Không quân 372 đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay để triển khai ngay các chuyến vận tải cơ đến các vùng ngập sâu, chia cắt.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, nhiều khu vực của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Trang bị phao cứu sinh từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được xem là nguồn hỗ trợ cấp thiết, giúp lực lượng chức năng địa phương tăng cường khả năng tiếp cận, sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trong tình huống thiên tai diễn biến phức tạp.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị bạn, đặc biệt là Sư đoàn Không quân 372, để kịp thời hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ.