Động thái của Mỹ sau khi bắt tàu chở dầu mang cờ Nga

Một thành viên thủy thủ đoàn của Lực lượng Tuần duyên Mỹ quan sát một tàu chở dầu mang cờ Nga, trước đây có tên là Bella 1, tại một vị trí không xác định ở Đại Tây Dương, trong bức ảnh được công bố ngày 7/1 (Ảnh: Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ/X).

“Chúng tôi đã bắt giữ tàu chở hàng của Nga đang ở khu vực đó. Họ có một số tàu Nga hộ tống, nhưng họ quyết định không đối đầu với chúng tôi. Chúng tôi đã giữ con tàu đó, dầu đang được bốc dỡ”, Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn vớ Fox News hôm 8/1.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang thu giữ lượng dầu trị giá hàng tỷ USD.

“Và con số đó sẽ là hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ USD”, ông Trump nói thêm.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng từ chối xác nhận liệu ông có trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ bắt giữ tàu hay không.

Quân đội Mỹ hôm 7/1 thông báo bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga trên Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi tàu này suốt hành trình từ vùng biển Caribe.

Tàu Marinera, trước đây mang tên Bella 1, đã bị chặn lại với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” tại vùng biển quốc tế, ở khu vực phía tây bắc Scotland.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc bắt giữ tàu có liên quan đến “hoạt động phong tỏa đối với nguồn dầu mỏ bị trừng phạt và buôn lậu của Venezuela”.

Tàu chở dầu này lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Mỹ vào cuối năm ngoái, sau khi bị cho là tìm cách tiếp cận Venezuela.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cố gắng bắt giữ tàu, nhưng thủy thủ đoàn từ chối cho lực lượng Mỹ lên tàu và quay đầu tiến ra Đại Tây Dương. Trong quá trình bị truy đuổi, tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng liên quan đến hành động cưỡng ép trái pháp luật nhằm vào tàu chở dầu Marinera do các lực lượng vũ trang Mỹ tiến hành vào ngày 7/1”.

Moscow kêu gọi Washington tuân thủ pháp luật và ngay lập tức chấm dứt các hành động bất hợp pháp nhằm vào tàu chở dầu Marinera.

Theo các quan chức tại Moscow, con tàu đã được trao quyền treo cờ Nga “phù hợp với các quy phạm của luật pháp quốc tế và luật pháp Nga”.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các cơ quan chức năng Mỹ đã nhiều lần được thông báo thông qua các kênh liên lạc chính thức rằng tàu chở dầu này đang hoạt động dưới cờ Nga, và không có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ điều đó.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng luật hàng hải quốc tế quy định rõ ràng: các tàu hoạt động trên vùng biển quốc tế chỉ có thể bị dừng và khám xét trong những trường hợp được xác định hết sức chặt chẽ, chẳng hạn nghi ngờ cướp biển hoặc buôn bán nô lệ - những điều không thể áp dụng một cách hợp lý đối với tàu Marinera.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga - quốc gia cần phải được tham vấn trước khi một nước thứ ba tiến hành bất kỳ hành động nào đối với một con tàu treo cờ của mình - đã nhiều lần gửi công hàm phản đối chính thức về việc lực lượng Mỹ truy đuổi tàu Marinera trong nhiều tuần.

Nga cảnh báo rằng “vụ việc liên quan đến tàu Marinera càng khiến căng thẳng quân sự - chính trị tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương leo thang hơn nữa”, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và hạ thấp “ngưỡng sử dụng vũ lực đối với các tàu dân sự”.

Moscow cũng kịch liệt phản đối việc các quan chức Mỹ dọa truy tố thủy thủ đoàn của tàu Marinera trên lãnh thổ Mỹ. Nga yêu cầu thủy thủ đoàn - gồm công dân Nga, Ukraine và Ấn Độ - phải được đối xử nhân đạo và sớm được đưa trở về đất nước của họ.