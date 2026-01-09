Bánh gạo KOJIKY - món ngon, tiện lợi cho hội văn phòng

Trong số các lựa chọn phổ biến, bánh gạo KOJIKY được nhiều người quan tâm nhờ đặc tính nhẹ, ít dầu mỡ và phù hợp sử dụng hằng ngày.

Bánh gạo KOJIKY được dân văn phòng ưa thích (Ảnh: KeKi Vietnam).

Giòn ngon, nhiều hương vị

Bánh gạo KOJIKY - món ăn “cứu đói” cho dân văn phòng vào bữa xế (Ảnh: KeKi Vietnam).

Bánh gạo KOJIKY được làm từ gạo giống Nhật Japonica, có độ giòn tự nhiên, không gây ngấy, phù hợp với khẩu vị của phần lớn người dùng văn phòng.

KOJIKY mang đến nhiều hương vị phù hợp mọi sở thích như: phở Hà Nội, tomyum, pate, phô mai ngô, cua sốt Hoàng Kim... Điều này khiến sản phẩm trở thành “trợ thủ cứu đói” cho nhiều dân văn phòng mỗi buổi chiều xuống ca hoặc trong lúc chờ cuộc họp.

Nhỏ gọn tiện lợi, dễ dàng mang theo

Bánh được đóng trong các túi nhỏ tiện lợi, dễ để trong ngăn bàn, ba lô, túi xách, hoặc đặt ngay trên bàn làm việc. Mỗi khi thấy đói hoặc cần nạp năng lượng nhanh, bạn chỉ cần mở túi là có thể thưởng thức ngay, không cần chế biến hay làm nóng.

Một miếng bánh giòn rụm, nghe tiếng giòn rốp vui tai cũng là cách giải tỏa áp lực nhẹ nhàng. Bánh gạo KOJIKY giòn rốp với đa dạng hương vị giúp mang lại cảm giác giải trí thư giãn, phù hợp cho những phút nghỉ ngắn giữa giờ.

Bánh gạo KOJIKY có mặt tại nhiều cửa hàng tạp hoá, đại lý và siêu thị mini trên toàn quốc (Ảnh: KeKi Vietnam).

Sản phẩm hiện đã phân phối trên các cửa hàng tạp hoá, đại lý và siêu thị mini trên toàn quốc. Đặt hàng trực tuyến nhanh chóng qua:

- Website: https://keki.com.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/kekivietnam.official

- TikTok Shop: https://vt.tiktok.com/ZSSBGjBM7/?page=TikTokShop

- Shopee: https://shopee.vn/banhgaokekivietnam

Bánh gạo Nhật KOJIKY - Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Keki Việt Nam

- Nhà máy sản xuất: Thửa đất số 1488, tờ bản đồ số 9, xã Thanh Miện, Hải Phòng

- Email: info@keki.vn

- Hotline mua hàng: 091 336 4696

- Zalo OA: Keki VietNam