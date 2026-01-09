Phát hiện khoảng 2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc ở TPHCM

Ngày 9/1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM phối hợp với các cơ quan có liên quan và chính quyền phường Thới Hòa, TPHCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) kiểm tra kho hàng đông lạnh của ông Trần Út V. ở phường Thới Hòa.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa khoảng 2 tấn thịt heo đông lạnh có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông V. khai nhận đã mua số thịt heo trên từ người ngoài thị trường, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc sẽ bị tiêu hủy (Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp).

​Kết thúc buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra và ông V. đã thống nhất phương án tiêu hủy toàn bộ 2 tấn thịt heo nêu trên theo quy định pháp luật. Ông V. chịu toàn bộ chi phí bốc xếp, vận chuyển và tiêu hủy.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông V. được xác định là vi phạm trong lĩnh vực thú y (sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm). Mức phạt dự kiến từ 8 đến 12 triệu đồng.