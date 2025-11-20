Thủy điện Sông Ba Hạ giảm xả lũ, vùng hạ du nước rút dần

Sáng 20/11, Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) có thông báo về chỉ số hồ chứa của đơn vị.

Ghi nhận lúc 7h cùng ngày, lượng nước về hồ chứa đạt 11.900m3/s, lưu lượng nước xả về hạ du mức 10.800m3/s.

Theo phía công ty, tình hình thiết bị, công trình ghi nhận bình thường và đơn vị đang điều tiết giảm lũ cho hạ du theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ giảm còn 10.800m3/s (Ảnh: Thành Lê).

Trước đó, lúc 17h15 ngày 19/11, thủy điện này xả lũ mức 16.100m3/s; đến 20h cùng ngày việc xả lũ giảm xuống 15.600m3/s và tiếp tục giảm dần.

Tối 19/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản hỏa tốc về việc vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba.

Tỉnh Đắk Lắk thống nhất theo đề nghị của chủ hồ Thủy điện Sông Ba Hạ vận hành với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng về hồ để tích dần đến mực nước lũ thiết kế 105,96m nhằm giảm lũ cho hạ du.

Địa bàn phường Tuy Hòa nước có dấu hiệu giảm dần vào sáng 20/11 (Ảnh: Minh Nguyễn).

Khi mực nước hồ chứa đạt đến cao trình 105,96m công ty vận hành điều tiết duy trì mức xả bằng với lượng nước về.

Qua nắm bắt, một số địa bàn xã Tây Hòa, phường Tuy Hòa, phường Phú Yên lượng nước có giảm dần nhưng mực nước rút chậm. Cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân đang bị mắc kẹt, cô lập.

Mực nước tại xã Tây Hòa đang rút, cơ quan chức năng cũng khẩn trương công tác cứu hộ (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mưa lũ những ngày qua trên địa bàn tỉnh làm 1 người tử vong, 8 nhà dân bị sập, 23.000 lượt nhà bị ngập, 1.123 hộ bị cô lập, cơ quan chức năng đã sơ tán khẩn cấp 7.765 hộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ cùng 60 ô tô các loại, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 57 ca nô, xuồng máy các loại; Công an tỉnh huy động lực lượng và thiết bị gồm 122 ô tô các loại, 40 ca nô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lũ, ngập lụt.