4 khu vực đặc thù tại TPHCM tổ chức bầu cử sớm

Ngày 9/1, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp lần thứ IV của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp, Ủy ban bầu cử thành phố đã nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử, cho ý kiến dự thảo báo cáo Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM, Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực. Đây là những điểm bỏ phiếu đặc thù với hơn 4.500 cử tri đang thực hiện nhiệm vụ, công việc trên biển, hải đảo.

Đối tượng tham gia là các đơn vị đặc thù gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh TPHCM; Hải đoàn 128; Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội Kiểm ngư số 2; và Tiểu đoàn DK1 - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.

4 khu vực bỏ phiếu sớm được bố trí tập trung tại các địa bàn ven biển (thuộc TP Vũng Tàu cũ). Khu vực 1 là địa điểm bầu cử phường Phước Thắng; khu vực 2 là trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2; khu vực 3 là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn); khu vực 4 là sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng). Phương án bầu cử sớm tại TPHCM dự kiến hoàn thành trong tháng 1.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp lần thứ IV của Ủy ban bầu cử thành phố (Ảnh: Minh Thư).

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Phong cho biết, thời gian qua, các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố, Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố - đã tham mưu, triển khai nhiều nội dung theo kế hoạch.

Thành phố đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, TPHCM có 13 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 38 người. Trong đó, 12 đơn vị bầu 3 đại biểu từ 5 người ứng cử tại mỗi đơn vị; 1 đơn vị bầu 2 đại biểu từ 4 người ứng cử tại mỗi đơn vị.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND, tổng số đơn vị bầu cử của TPHCM là 42, với 125 đại biểu được bầu. Trong đó, 41 đơn vị bầu 3 đại biểu từ 5 người ứng cử tại mỗi đơn vị; 1 đơn vị bầu ra 2 đại biểu từ 3 người ứng cử tại mỗi đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác như thành lập Ban bầu cử; giới thiệu người ứng cử và tiếp nhận hồ sơ ứng cử; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai theo quy định.