Dốc sức tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở quả đồi giữa trời nắng

Ngày 21/11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết công việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở nghiêm trọng ngày 14/11 vẫn đang tiếp tục.

Dù mưa, gió rét nhưng từ sáng sớm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, biên phòng cùng lực lượng dân quân và người dân địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Chó nghiệp vụ được huy động hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Ba chó nghiệp vụ tiếp tục được huy động hỗ trợ đánh hơi, khoanh vùng những vị trí nghi vấn dưới lớp đất đá dày.

Các lực lượng chia thành nhiều mũi, tranh thủ những lúc thời tiết tạm ráo, tập trung rà soát các khe suối, chân taluy và khu vực bị vùi lấp, trước khi đợt mưa lớn tiếp theo được dự báo sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Tất cả đều đang nỗ lực cao nhất để sớm đưa các nạn nhân về với gia đình.

Những ngày trước đó, khi các lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ, từ trên núi bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, một lượng lớn đất đá từ sườn đồi cũ tiếp tục sạt xuống ngay sau đó.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội… tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Tình huống nguy hiểm buộc lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng rút khỏi hiện trường, tạm dừng công tác tìm kiếm để đánh giá lại mức độ an toàn. Do khu vực sạt lở đất đá đã ngậm no nước, chỉ cần mưa xuống có thể sạt lở bất kỳ lúc nào.

Do xuất hiện nhiều vết nứt gần nơi sạt lở cũ, đe dọa đến tính mạng người dân, chính quyền xã Hùng Sơn cùng các lực lượng đã di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Những người dân di dời được chính quyền tổ chức ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, khi nào an toàn, bà con sẽ được đưa về nhà.

Trước đó, chiều 19/11, nạn nhân đầu tiên là ông Hốih Zi Nú (SN 1977) đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Nạn nhân được bà con thôn Pứt cùng chính quyền địa phương tổ chức an táng sau đó.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bị sạt lở, đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người mất tích, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp mất tích gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nú đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Đến chiều 19/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong 3 người mất tích.

Vụ sạt lở cũng làm nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân bị thiệt hại.