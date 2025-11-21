Bốn giờ bạo hành kinh hoàng và cú nhảy tìm đường sống của bé gái 12 tuổi

Khoảng 22h ngày 16/11, P.A. (12 tuổi, ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về nhà bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi) sau 2 ngày cuối tuần chơi bên nhà mẹ đẻ.

Bước vào phòng khách, P.A. nghe từ em gái song sinh D.A. rằng bà nội em vừa mất 3,5 triệu đồng, lại nghi ngờ chính P.A. lấy. Ngó sang phòng ngủ của bà Hằng ở ngay bên trái phòng khách, P.A. hỏi bà nội về sự việc.

Khẳng định bản thân không lấy tiền, nhưng cũng chính từ lúc đó, P.A. không nghĩ được rằng 4 tiếng đồng hồ sau, những nghi hoặc về số tiền 3,5 triệu đồng được bà Hằng, ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) “cụ thể hóa” thành chi chít vết thương trên cơ thể em.

P.A. sau cuộc bạo hành (Ảnh: NVCC).

Cuộc tra khảo bằng vũ lực

“Không mày lấy thì ai lấy?”, bà Hằng nói vọng từ trong phòng ngủ.

Không dám cãi hỗn, P.A. chỉ đáp rằng em không phải thủ phạm, mà nghi ngờ người lấy tiền là ông Trung. Lập tức, A. bị bà nội kéo xuống dưới bếp, ở cuối căn nhà, nơi chồng bà Hằng đang ở.

Má trái P.A. in hằn bàn tay của ông Trung sau 3 cái tát. Em choáng váng suýt ngã, miệng vẫn thầm thì “cháu không lấy tiền”. Cuộc tra khảo bắt đầu.

P.A. liên tục bị bà nội và ông Trung tấn công, bạo hành. Với bà Hằng thì dùng tay và chảo, còn ông Trung, ngoài tay chân, người đàn ông này còn cầm một chiếc gậy gỗ, chuyên để tiếp lực khi chặt củi.

Chiếc gậy gỗ được ông Trung dùng để đánh bé gái (Ảnh: Hải Nam).

Cặp vợ chồng trung tuổi thay nhau dùng hung khí vụt, đập vào cánh tay, đùi, lưng, vai, đầu của P.A., đi kèm là những cú giật tóc, tát vào mặt.

Không gian sau đó được thay đổi, P.A. bị bà Hằng túm tóc, kéo lên phòng khách và nhận cú đánh từ sống một con dao vào tay phải. Vừa đánh, vợ chồng bà Hằng vừa chất vấn, ép P.A. phải thừa nhận việc đã lấy tiền.

Không nhận được câu trả lời “như ý muốn” của cháu gái, bà Hằng kéo P.A. sang phòng ngủ, lấy cây chổi lau nhà quật vào người A., còn ông Trung cầm gậy gỗ đánh vào phía cơ thể còn lại của cháu gái.

Trong giây lát, P.A. nghĩ rằng nếu em cứ thừa nhận, có chăng cơn đòn roi này sẽ kết thúc. Tuy nhiên, sau câu trả lời khiến bà nội “vừa ý”, P.A. đã tự đưa mình sang một cuộc bạo hành khác: Khốc liệt hơn, kinh hoàng hơn.

"Phải chạy thôi"

Khi đó, bà Hằng “nghỉ tay”, về phòng ngủ, thay cho người phụ nữ này là anh trai của bà Hằng - ông Nguyễn Ngọc Thành. Ông Trung và ông Thành sau đó “phối hợp” đánh đập P.A., với mục đích ép cháu gái phải trả lại 3,5 triệu đồng vừa thừa nhận đã lấy trộm.

P.A. bị dồn vào một góc trong căn bếp, 2 tay ôm đầu hứng những cú đánh của 2 người ông.

Ông Trung trao cây gậy gỗ cho ông Thành, sau đó đi lấy chiếc cuốc nhỏ, dài khoảng 50cm làm hung khí. Hai người lần lượt “nã” gần 100 cú đánh vào người P.A., mặc lời cầu xin của cháu gái rằng không hề biết tiền ở đâu, bởi sự thật là A. còn chưa từng nhìn thấy những đồng tiền đó.

Chiếc cuốc ông Trung lấy để đánh P.A. sau khi đưa gậy gỗ cho ông Thành (Ảnh: Hải Nam).

Hai bàn tay của P.A. dần mất cảm giác, sưng phù, rớm máu, còn chân và vai thì đỏ ửng theo từng vết đánh.

“Đi tìm cái kìm, rút móng tay nó”, ông Thành nói với ông Trung. Không một giây đắn đo, ông Trung đi tìm công cụ. Giật mình trước sự tàn bạo của 2 người ông, P.A. nghĩ trong đầu: “Phải chạy thôi”.

Bé gái 12 tuổi bật dậy, trèo qua chiếc cửa sổ trong phòng bếp, nhảy ra ngoài và chạy thẳng ra cánh đồng sau nhà. Lết từng bước trên đôi chân trần đau điếng, P.A. còn giẫm phải mảnh sành trên đường bỏ chạy. Nhưng, em không dám ngoái lại nhìn ngôi nhà của bà nội thêm một lần nào, một mạch chạy xuyên qua cánh đồng, đi qua con đường bê tông liên xóm.

Chạy được khoảng 150m, khi không thấy 2 người ông đuổi theo, P.A. cạn kiệt sức lực, nằm gục luôn trên nền bê tông trước một tiệm tạp hóa, thiếp ngủ. Lúc đó là 2h ngày 17/11.

Đến khoảng 5h, người dân trong thôn tập thể dục buổi sáng phát hiện một cô bé nằm co ro ở bên đường, cơ thể bầm dập, tím tái, đầu tóc tã tượi.

Sơ đồ bỏ chạy của P.A. (Ảnh: Google Maps).

Người nọ kháo người kia, bảo nhau kiểm tra xem con bé bị sao, có người lại gọi điện cho trưởng thôn, đề nghị khẩn trương đến đánh giá tình hình.

Khi mọi người lay P.A. dậy, nghe sơ bộ diễn biến đêm hôm qua, không ai dám tin sự việc khủng khiếp này lại xảy ra tại ngôi làng yên bình của họ. P.A. liền được đưa đến trạm y tế rồi bệnh viện tỉnh, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của bé gái cũng được thông báo.

Ngay khi nghe tin, chị T.Q.Tr. (mẹ P.A.) lập tức đến bệnh viện. Người mẹ rơi nước mắt khi nhìn thấy tình trạng của con gái mình.

Nỗi đau trong tâm trí

Chiều 20/11, 4 ngày sau khi bị bạo hành, nằm trong bệnh viện, P.A. đã dần ổn định hơn về cả tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, em vẫn chưa thể một mình đi lại, được yêu cầu nằm yên, tránh vận động. Các vết thương đã không còn rướm máu mà chuyển sang màu tím vàng.

Kể lại với phóng viên Dân trí, P.A. vẫn nhớ như in 4 tiếng kinh hoàng đó. Từng cú đánh, lời chất vấn của bà nội và 2 người ông có lẽ sẽ còn khắc sâu trong tâm trí của P.A. một thời gian dài nữa, hoặc cũng có thể sẽ chẳng bao giờ bị xóa nhòa.

Nhưng, P.A. không cô độc. Em sẽ được mẹ đón về ở cùng và nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành, theo lời mẹ của bé.

“Tôi không trách bà nội cháu vì có thể trong giây phút nóng giận, bà đánh cháu vì muốn dạy dỗ. Nhưng, với ông Trung và ông Thành, tôi cho rằng 2 người này không có lý do gì để đánh đập con gái tôi đến mức như này. Tôi mong pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng với họ”, chị Tr. nói.