"Đoàn từ thiện về phát đồ ăn, bà con mừng lắm, mất điện nước 3 ngày rồi"

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 3h30 ngày 20/11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa đạt 6,62m, trên báo động 3 là 0,92m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,04m.

Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), tại trạm Đồng Trăng ghi nhận mức 12,68m, trên báo động 3 là 1,68m; trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang mực nước đạt 4,66m, cao hơn báo động 3 là 0,16m.

Lực lượng chức năng đưa người dân bị mắc kẹt ở vùng ngập sâu tại phường Quy Nhơn Bắc (Ảnh: Doãn Công).

Tại phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa, nước lũ dâng nhanh, có nơi ngập sâu 1,5-2m, cô lập nhiều khu dân cư. Hiện Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công 5 đã điều lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ, ứng cứu người dân tại các khu vực bị lũ chia cắt.

Tại Gia Lai, ghi nhận của phóng viên sáng 20/11, khu vực phía Đông tỉnh (Bình Định cũ) trời đã ngớt mưa, nước lũ rút chậm nhưng khu vực dân cư vẫn bị cô lập.

Sáng 20/11, Sư đoàn 372 nhận được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân về việc sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung. Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời.

Sư đoàn 372 đã chuẩn bị 2 máy bay Mi-171, Mi-8 sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Cập nhật đến 11h ngày 20/11, các máy bay của Trung đoàn Không quân 930 đã sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.