Ngày thứ ba vùng lũ Phú Yên oằn mình giữa biển nước mênh mông

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến chiều 21/11, địa bàn phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn nhiều điểm ngập.

Theo UBND phường Phú Yên, trên địa bàn phường có khoảng 14/23 khu phố với khoảng 10.455 hộ/35.507 nhân khẩu nhà bị ngập sâu và ngập một phần.

Nhìn từ trên cao, nhà dân và đường phố bị nước lũ bao vây.

Một số khu phố rơi vào tình trạng cô lập bởi nước lũ từ ngày 20/11.

Đường sá cũng “hoá” thành sông trong nhiều ngày qua.

Đến chiều 21/11, giao thông ở một số khu vực vẫn bị chia cắt. Người dân chèo ghe trên đường phố ngập sâu.

Theo nguồn tin từ đội cứu hộ tại địa phương, một số tuyến đường ghi nhận mực nước sâu hơn 3m thời điểm đỉnh lũ.

Nhiều ô tô đậu trên đường cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Nước lũ vẫn còn ngập sâu, chia cắt nhiều nơi ở phường Phú Yên.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vào sáng 21/11, mưa lũ tại miền Trung những ngày qua đã gây ra thiệt hại nặng nề: 43 người thiệt mạng và 9 người mất tích.

Thiên tai cũng đã làm hư hỏng 168 ngôi nhà và hơn 67.700 ngôi nhà bị ngập. Các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã phải di dời, sơ tán 18.840 hộ dân với tổng số 61.800 người đến nơi an toàn.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết các hồ đang vận hành giảm lũ theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk. Tính đến sáng 21/11 đã cắt giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Ba 109,6 triệu m3, trong đó hồ Sông Ba Hạ là 69,2 triệu m3, hồ Sông Hinh 28,7 triệu m3, hồ Krông H'Năng 11,8 triệu m3.