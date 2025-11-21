Xe chở hàng cứu trợ vùng lũ gặp tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

15h15 ngày 21/11, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng (thuộc xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, trong đó có một xe tải chở hàng cứu trợ đang trên đường đến Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ) để hỗ trợ bà con đang chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: C.N).

Thời điểm trên, xe tải biển số TPHCM chở hàng cứu trợ chạy theo hướng từ Đồng Nai ra Lâm Đồng thì va chạm với một ô tô đi cùng chiều, rồi lật ngang đường.

Ô tô khách 16 chỗ chạy tuyến TPHCM - Phan Thiết, xe đầu kéo container và ô tô 7 chỗ chạy phía sau không tránh kịp nên va chạm liên hoàn.

Tại hiện trường, xe tải chở hàng cứu trợ lật ngang, nước suối và mỳ ăn liền đổ ra đường. Vụ tai nạn không gây thương vong, nhưng xe tải, ô tô khách 16 chỗ và ô tô 7 chỗ hư hỏng.

Đội CSGT số 6 (Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an) đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Do ảnh hưởng từ vụ va chạm, dòng ô tô từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung ùn ứ kéo dài trên cao tốc, đoạn từ trạm thu phí đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nút giao quốc lộ 56. Nhiều ô tô được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển ra quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.