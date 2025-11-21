Bộ Y tế yêu cầu gỡ ngay khỏi sàn thương mại điện tử loại sữa nhiễm khuẩn

Trong công văn gửi đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Cục An toàn thực phẩm thông tin, ngày 19/11, hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum đang diễn ra tại Hoa Kỳ liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn.

Tính đến ngày 17/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã báo cáo 23 trường hợp nghi ngờ và được xác nhận trên 13 tiểu bang, tất cả đều phải nhập viện.

Sữa gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh ở Mỹ được bán trên sàn thương mại điện tử Việt Nam chiều 20/11 (Ảnh: Thương Huyền).

Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Hoa Kỳ được khuyến cáo ngừng sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nào ngay lập tức, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Hiện nay, Công ty ByHeart Inc, Hoa Kỳ (nhà sản xuất) đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula trên thị trường.

Trên một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada... có kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử gỡ bỏ thông tin.

Trước đó, ngày 20/11, ngay sau khi Bộ Y tế phát đi cảnh báo về loại sữa dùng cho trẻ sơ sinh có nguy cơ gây ngộ độc ở Mỹ, phóng viên Dân trí đã khảo sát, cho thấy trong chiều 20/11, sản phẩm này vẫn xuất hiện trên một sàn thương mại điện tử ở Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc, Hoa Kỳ sản xuất.

Đồng thời làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị người tiêu dùng không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nêu trên.