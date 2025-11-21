Anh tăng mức viện trợ nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Bí thư Thứ nhất phụ trách Khí hậu và Thiên nhiên - Đại sứ quán Anh, Fergus McBean, trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Lạng Sơn (Ảnh: UNICEF).

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ngày 21/11 thông báo, chính phủ Vương quốc Anh đã công bố khoản đóng góp bổ sung trị giá 300.000 bảng Anh để hỗ trợ công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam sau các trận bão lũ gần đây.

Cùng với khoản viện trợ 500.000 bảng Anh hồi tháng 10, khoản viện trợ này nâng tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh cho Việt Nam trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng).

Khoản viện trợ này nằm trong gói hỗ trợ của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam và Philippines, 2 quốc gia khu vực ASEAN đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão vừa qua.

Tại Việt Nam, tình hình lũ lụt ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp sau tác động của bão Kalmaegi và mưa lớn kéo dài. Mực nước sông tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đã lên rất cao, một số nơi vượt đỉnh lũ lịch sử.

Khoản hỗ trợ bổ sung sẽ được triển khai thông qua UNICEF theo chương trình phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam (VDDMA), nhằm cung cấp cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Gia Lai.

Gói hỗ trợ bao gồm trợ cấp tiền mặt, nước sạch và đồ dùng vệ sinh cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai.

“Là Đối tác Chiến lược Toàn diện và thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Việt Nam (DRRP), Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giải quyết các nhu cầu cấp thiết và đóng góp vào nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thích ứng dài hạn”, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh.