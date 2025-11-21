Trao iPhone 17 cho người đàn ông báo công an vì tưởng bị lừa trúng thưởng

Nghi ngờ cuộc gọi trên, ông Lý đã đến Công an xã Văn Bàn trình báo, nhờ hỗ trợ kiểm tra xem có phải bị lừa đảo không. Công an xã Văn Bàn sau đó đã liên hệ với đại diện Viettel tại địa phương để xác minh vụ việc.

Chiều 21/11, trao đổi với Dân trí, đại diện Viettel Telecom cho biết đơn vị đã tổ chức trao thưởng iPhone 17 cho ông Lý.

Ông Chu Văn Giang, Giám đốc Viettel cụm Văn Bàn, xác nhận ông Lý là người may mắn trúng thưởng một chiếc iPhone 17 trong chương trình quay số do Viettel tổ chức.

Chương trình này áp dụng cho tất cả khách hàng đăng ký, gia hạn, khôi phục các gói cước 5G chu kỳ tháng hoặc dài kỳ. Ông Lý có đăng ký SIM Viettel ở điểm bán hàng gần chợ Trung tâm Văn Bàn và may mắn trúng thưởng trong đợt quay số gần nhất.

Ông Lý nhận giải thưởng là chiếc điện thoại iPhone 17 (Ảnh: Viettel Telecom).

Sự việc trên cũng cho thấy tinh thần cảnh giác rất cao của ông Lý trước các thủ đoạn lừa đảo hiện nay.

Trong nhiều năm, vấn nạn cuộc gọi rác vẫn đeo bám người dùng di động tại Việt Nam. Đến nay, nhiều người cho biết họ liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi không mong muốn với nội dung mời chào vay tiền, môi giới, giới thiệu sản phẩm, hay thậm chí là lừa đảo.

Năm 2023, cơ quan chức năng đã yêu cầu các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhằm loại bỏ SIM rác, SIM không chính chủ ra khỏi hệ thống. Sau đợt truy quét trên diện rộng, có tổng số 19,6 triệu thuê bao có thông tin không trùng khớp đã bị xử lý.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một nhà mạng cho biết các doanh nghiệp viễn thông đang tích cực phối hợp với Bộ Công An và Bộ Khoa học Công nghệ để tìm ra các giải pháp định danh khách hàng tốt nhất, từ đó hạn chế SIM rác và các cuộc gọi lừa đảo.