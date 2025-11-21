Hàng trăm ha hoa màu ở Lâm Đồng vẫn chìm trong biển nước

Ngày 21/11, lãnh đạo UBND xã D’ran, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ những ngày qua.

Hôm 20/11, mưa lớn kéo dài kết hợp việc Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả tràn qua hồ Đơn Dương 1.400m3/s đã làm nhiều khu vực tại địa phương ngập sâu.

Người dân xã D'ran dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thống kê sơ bộ, xã D’ran ghi nhận 400 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, tài sản; hơn 300ha hoa màu bị ngập hoàn toàn.

“Sáng nay, thủy điện giảm xả lũ xuống còn 500m3/s, trời ngưng mưa nên nước lũ rút, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả. Riêng vùng trồng rau hàng trăm ha ở 2 bên bờ sông Đa Nhim đang ngập sâu”, lãnh đạo xã D’ran thông tin.

Trở về nhà sau lũ, bà Lương Thị Hiếu bần thần khi chứng kiến cảnh ngôi nhà ngập trong bùn đất, rác thải.

Bà Hiếu buồn bã tâm sự: “Trước lúc đi sơ tán, tôi đã cẩn thận kê các vật dụng lên cao, khóa kín cửa. Khi lũ rút, tôi trở về nhà thì thấy cửa trước bị nước phá tung, tường sau đổ sập. Toàn bộ vật dụng như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, tủ thờ… bị nước cuốn mất hết”.

Vùng đất sản xuất nông nghiệp của người dân ven sông Đa Nhim chìm sâu trong biển nước (Ảnh: Minh Hậu).

Trong khi đó, nước lũ tại các xã Ka Đô, xã Quảng Lập, đang rút nhanh, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Theo thống kê của lực lượng chức năng, lũ dâng trong đêm 19, rạng sáng 20/11 khiến 39 hộ dân thôn Lạc Thạnh, Tân Lập, M’răng (xã Ka Đô) phải sơ tán đến nơi an toàn. Xã Ka Đô, xã Quảng Lập ghi nhận hơn 300ha hoa màu bị lũ nhấn chìm, thiệt hại nặng.

Như Dân trí thông tin, ngày 17-21/11, địa bàn Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kết hợp các hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ khiến nhiều khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập lụt.

Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 4 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất. Lũ lụt làm hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa, tài sản; 1.227ha cây trồng bị hư hỏng. Vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai thuộc các xã D’ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên.