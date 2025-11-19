Nước ngập gần tới nóc nhà, người dân Gia Lai kêu cứu

Lũ lên nhanh trong đêm 18 và rạng sáng 19/11 khiến nhiều khu dân cư ở phía Đông (Bình Định cũ) tỉnh Gia Lai bị ngập sâu hơn 2m, hàng trăm người phải leo lên mái nhà, gác lửng kêu cứu.

Hàng chục nghìn nhà dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị nước ngập sâu, giao thông tại nhiều khu vực bị tê liệt (Ảnh: Đỗ Quyên).

Ô tô bị ngập sâu tại khu vực ngã ba Long Vân, thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Đỗ Quyên).

Sáng 19/11, các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực đưa người dân bị mắc kẹt do lũ lên nhanh. Lực lượng chức năng cũng ưu tiên đưa trẻ em, người già đến khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng cứu hộ một cặp vợ chồng trên 70 tuổi bị mắc kẹt do lũ dâng nhanh tại phường Quy Nhơn Đông.

Nước ngập sâu hơn 1m tại nhà dân ở phường Quy Nhơn Tây, người dân phải leo lên gác lửng trú tạm, đồng thời gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.

Nước ngập sâu khu vực hẻm đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Theo người dân, đây là lần đầu tiên họ phải chịu cảnh nước ngập vào nhà.

Đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông nối dài đi lên quốc lộ 19 mới nước ngập sâu hơn 1m, lực lượng chức năng phải chốt chặn không cho phương tiện qua lại.

Nước trên núi Bà Hỏa chảy ào ào xuống đường Hoàng Văn Thụ, đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam.

Nhiều khu vực xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cũng bị ngập sâu, xe máy không thể qua lại.