Thiếu niên báo tin bị cướp, công an làm rõ chân tướng bất ngờ phía sau

Ngày 21/11, Công an xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử lý T.Đ.B. (SN 2010, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) về hành vi báo tin giả.

Trước đó, ngày 18/11, Công an xã Quỳnh Văn tiếp nhận tố giác của T.Đ.B. về việc vào 9h cùng ngày, trong quá trình lưu thông qua địa bàn xã Quỳnh Văn bị 3 thanh niên cướp chiếc túi xách có chứa gần 5 triệu đồng.

Công an xã Quỳnh Văn khuyến cáo các hành vi báo tin giả tới cơ quan công an sẽ bị xử lý (Ảnh: Hoàng Lam).

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang và tạo dư luận xấu trong nhân dân, Công an xã Quỳnh Văn đã khẩn trương xác minh.

Đến 16h ngày 18/11, Công an xã Quỳnh Văn làm rõ sự thật bất ngờ về vụ cướp này.

Theo kết quả xác minh của công an, sáng 18/11, T.Đ.B. được chị gái nhờ đi giao hàng cho khách. Thiếu niên này tiêu hết số tiền khách thanh toán nên tự nghĩ ra kịch bản bị cướp và báo công an để tránh việc bị chị gái phát hiện.

Đại diện Công an xã Quỳnh Văn cho biết theo quy định hiện hành, hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng, nếu gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, T.Đ.B. chưa đủ 16 tuổi nên Công an xã Quỳnh Văn chỉ cảnh cáo và bàn giao cho gia đình giáo dục, quản lý.