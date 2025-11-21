Cuộc sống ngày thứ 4 trên tàu Bắc - Nam của hành khách mắc kẹt do mưa lũ

Sáng 21/11, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết do diễn biến mưa lũ phức tạp, hạ tầng đường sắt chưa đáp ứng an toàn nên việc lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa đang bị gián đoạn.

Ngày 18/11, chị Trang (31 tuổi) cùng chồng và con trai lên tàu SE3 tại ga Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) để đi Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo lịch trình, gia đình chị Trang sẽ vào Nha Trang sau 17 giờ lên tàu.

Ray đường sắt qua tỉnh Gia Lai bị ngập do lũ lớn (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Thế nhưng, đã 4 ngày, 3 đêm trôi qua, gia đình chị vẫn đang ở ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai), cách Nha Trang hơn 200km.

Chị Trang cho biết ngày 18/11, khi tàu đến ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai), đoàn phải dừng khẩn cấp do nước lũ tại khu vực tỉnh Đắk Lắk dâng cao, làm ngập đường ray. Các hành khách đều nghĩ nước lũ sẽ rút nhanh và tàu có thể tiếp tục hành trình.

Thế nhưng sau một đêm ngủ trên tàu, gần sáng hôm sau, chị Trang bàng hoàng phát hiện tàu vẫn đứng im, xung quanh ngập nước.

Hành khách đi tàu được hỗ trợ suất ăn miễn phí trong thời gian bị mắc kẹt tại ga do mưa lũ (Ảnh: Trung Thi).

Sáng 19/11, nước tiếp tục đổ mạnh về phía Đông (Bình Định cũ) tỉnh Gia Lai, buộc tàu SE3 phải chạy lùi về ga Phù Cát để trú tránh. Gia đình chị Trang ngủ lại đêm thứ 2 trên tàu.

Sáng hôm sau, chị được chuyển sang tàu SE1 để tàu SE3 quay đầu ra Bắc, nhưng tàu SE1 cũng quay trở lại Diêu Trì và tiếp tục nằm chờ.

Trong thời gian tránh lụt trên tàu, gia đình chị Trang và các hành khách được ngành đường sắt hỗ trợ các suất ăn miễn phí nhưng sinh hoạt bất tiện, công việc bị gián đoạn do tàu không thể tiếp tục hành trình khiến chị rất lo lắng.

“4 ngày 3 đêm trên tàu và có thể còn hơn, chưa bao giờ chúng tôi trải nghiệm hành trình như thế này nhưng trong hoàn cảnh này phải chấp nhận thôi. Mong rằng các chuyến tàu sớm lưu thông trở lại”, chị Trang nói.

Nhiều đoàn tàu dừng tại ga Diêu Trì từ ngày 18/11 đến nay (Ảnh: Trung Thi).

Không chỉ tàu SE3, nhiều đoàn tàu khác cũng phải dừng chờ tại ga Diêu Trì sang ngày thứ 3.

Chị Thắm (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) đi tàu SE1 vào TPHCM cho hay tàu của chị cũng buộc phải dừng lại từ chiều 18/11 do đường ray qua tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa bị ngập.

“Nhà ga thông báo đường bộ cũng đang chia cắt nên không thể trung chuyển. Hôm qua tôi ra quốc lộ 1 tìm xe nhưng không có phương tiện nào đi, đành quay lại ga tiếp tục chờ nhưng không biết còn phải chờ đến bao giờ”, chị Thắm thông tin.