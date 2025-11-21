Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra sự cố đê vỡ, thăm hỏi bà con vùng lũ

Chiều 21/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra sự cố đê vỡ tại thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước.

Trong buổi kiểm tra hiện trường, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đánh giá cao những nỗ lực của UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền xã Tuy Phước trong việc khẩn trương di dời người dân, khắc phục sự cố vỡ đê Luật Lễ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra sự cố vỡ đê Luật Lễ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục nắm bắt tình hình thiệt hại của người dân để kịp thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần khẩn trương đánh giá sự cố để có hướng khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước sau sự cố vỡ đê.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà bà con vùng ngập lụt ở thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin đê Luật Lễ bị vỡ vào rạng sáng 19/11, xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai dùng bao cát để ngăn lũ.

Trước đó, địa phương cũng đã thực hiện di dời người dân hạ du đê Luật Lễ và các vùng xung yếu nhằm đảm bảo an toàn trong đợt mưa lớn.

Đê Luật Lễ bị vỡ gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng hạ du (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Xác định đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng nên xã đã huy động khẩn trương di dời người dân. Nhờ vậy, không có thiệt hại về người nhưng tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng rất nhiều do nước lũ đổ về”, bà Hương nhấn mạnh.

Trước đó, đêm 18/11, đê sông Luật Lễ bất ngờ vỡ đã khiến nước lũ đổ về nhanh chóng, gây ngập lụt nhiều địa bàn dọc sông Hà Thanh như xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông. Nước lũ dâng cao bất ngờ trong đêm đã khiến nhiều hộ dân bị mắc kẹt.