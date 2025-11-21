Tướng Pháp bị chỉ trích vì kêu gọi người dân hy sinh con cái để đối phó Nga

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Fabien Mandon (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại một cuộc họp thường niên của các thị trưởng ở Paris trong tuần này, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Fabien Mandon tuyên bố Pháp có “sức mạnh kinh tế và dân số” để "răn đe" Nga, nhưng lại thiếu "sức mạnh tinh thần".

Ông cho rằng nếu người dân Pháp "không sẵn sàng chấp nhận hy sinh con cái, chịu thiệt hại về kinh tế để ưu tiên quốc phòng, thì Pháp sẽ “gặp rủi ro".

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp kêu gọi giới chức địa phương chuẩn bị tâm lý cho người dân rằng họ phải "chấp nhận chịu khổ” để bảo vệ đất nước.

Phát biểu của ông Mandon đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối trên khắp các diễn đàn chính trị.

Lãnh đạo đảng cánh tả Fabien Roussel cáo buộc ông "phát ngôn hiếu chiến đến mức không thể chấp nhận được".

Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng La France Insoumise (LFI), đã viết trên mạng xã hội X rằng vai trò của Tổng tham mưu trưởng Mandon không phải là "dự đoán những hy sinh sẽ xảy ra do những thất bại ngoại giao".

Trước đó, Tướng Mandon từng tuyên bố lực lượng Pháp có thể xảy ra xung đột với Nga trong 3-4 năm tới.

Theo Tổng tham mưu trưởng, Pháp và các quốc gia Tây Âu khác phải tăng chi tiêu quốc phòng vì Nga đang coi Tây Âu là một khu vực yếu kém.

Ông Mandon tuyên bố các nước NATO ở châu Âu "có mọi thứ để tự tin" về kinh tế, dân số và nền công nghiệp. "Nga không thể đe dọa chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng tự vệ", ông nói.

Đại sứ quán Nga tại Paris ngày 23/10 đã chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp.

"Chúng tôi vô cùng bất bình trước những tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Fabien Mandon tại Quốc hội rằng quân đội Pháp phải sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Nga trong vòng 3-4 năm tới. Theo ông, đất nước chúng tôi có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột trên lục địa châu Âu", Đại sứ quán Nga tại Paris nêu rõ.

Đại sứ quán Nga đã trấn an công dân Pháp rằng "Nga không có ý định tấn công Pháp hay bất kỳ quốc gia EU nào khác, dù là bây giờ, trong 3-4 năm tới, hay trong tương lai".

"Có lẽ Tướng Mandon đang ấp ủ những kế hoạch như vậy, nhưng điều này cho thấy rõ ràng ai mới thực sự là bên khởi xướng xung đột", tuyên bố của Đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cảnh báo Pháp đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với Moscow và tìm cách leo thang xung đột Ukraine.

Bà Zakharova chỉ ra rằng Pháp đang phải vật lộn với những thách thức về kinh tế xã hội và không thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ kéo dài.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công các nước EU. Nga cho rằng bất kỳ cáo buộc nào như vậy đều đang được các chính trị gia châu Âu lợi dụng để gây lo sợ cho người dân và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.