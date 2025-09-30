Nước sông Hồng lên cao, cô lập bãi giữa, ngập trắng hoa màu

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới của bão số 10, nhiều tỉnh phía Bắc mưa to liên tục trong 2 ngày qua khiến mực nước sông Hồng lên nhanh. Kèm theo đó, hồ thủy điện Hòa Bình và hồ thủy điện Tuyên Quang đồng thời mở một cửa xả đáy. Lòng sông Hồng đoạn qua Hà Nội trở nên mênh mông, nước lên cao nhấn chìm nhiều khu vực bãi giữa, bãi bồi sông Hồng.

Đến 14h30 hôm nay, khu vực bãi bồi sông Hồng đoạn gần cầu Long Biên, sắp bị nhấn chìm, chỉ còn thấy phần ngọn cây xanh nổi trên mặt nước.

Tại khu vực xóm nhà phao dưới chân cầu Long Biên, nước lên cao tràn vào các vườn hoa màu của người dân ở khu vực bãi giữa sông Hồng.

Các trụ bê tông chắn sóng tại chân cầu Long Biên hiện đã ngập cao, nước sông vàng đục vì mang nhiều phù sa từ thượng nguồn đổ về.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), mực nước thượng lưu tại một số hồ thủy điện đang cao hơn mực nước dâng bình thường. Nhiều hồ phải thực hiện xả tràn, xả đáy để điều tiết theo chỉ đạo.

Nhiều khu vực hoa màu, cây trồng của người dân tại bãi giữa sông Hồng đoạn qua Hà Nội ngập úng.

Nước ngập sâu đường vào bãi giữa. Ông Hữu Thọ (60 tuổi, nhà ở bãi giữa sông Hồng) cố gắng lội nước ngập để về nhà. Nhưng thấy nước chảy xiết, sâu quá nên đành quay lại chờ thuyền người quen qua đón.

"Mấy hôm nay mưa lớn nhưng nước mới chỉ mấp mé đường đi. Đến sáng nay mưa lớn kéo dài, thêm việc xả lũ ở thượng nguồn nữa nên mới ngập sâu. Hy vọng nước sẽ không lên quá cao như trận lũ lịch sử 2024 vừa qua", ông Thọ nói.

Trong khi đó, tại ngõ 76 An Dương, khu vực cầu Đoàn Kết nối ra bãi giữa đã bị ngập sâu khoảng 2m, nhiều người dân bị cô lập do nước dâng quá cao.

Để có thể di chuyển qua bãi bồi, nhiều người mang thuyền ra đón người dân từ phía phố An Dương qua bãi giữa.

Ông Toán, người dân sống trên bãi giữa sông Hồng (phường Chương Dương) mang thuyền ra đưa đón người dân qua lại khu vực ngõ 76 An Dương và bãi giữa.

"Sáng nay nước mới mấp mé mép cầu, vẫn đi xe qua được, nhưng đến trưa thì nước đã lên rất cao. Nếu chỉ mưa không thì cũng khó ngập sâu, tuy nhiên hôm nay thủy điện thượng nguồn xả lũ, nên nước lên nhanh", ông Toán nói.

Nhiều người đi làm, đi chợ từ sáng sớm thì vẫn có thể đi xe qua cầu Đoàn Kết, nhưng đến trưa quay về thì nước đã nhấn chìm cây cầu, đành bỏ xe lại trên bờ để đi thuyền về nhà bên bãi giữa.

Khu vực cầu Đoàn Kết nối từ bãi giữa qua ngõ 76 An Dương ngập sâu gần 2m, người dân buộc phải di chuyển bằng thuyền.

Đến 15h, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống trên diện rộng ở Hà Nội, mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao.