Hà Nội: Nhiều tuyến phố ngập như sông, người dân bì bõm cõng con đến trường

Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) mưa lớn nhiều đợt kéo dài từ đêm 29/9 đến trưa 30/9, khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội ngập sâu như sông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong sáng và trưa 30/9, một số tuyến đường, phố như: Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, đường gom Đại lộ Thăng Long,... có nhiều đoạn ngập sâu 40-50cm khiến giao thông nhiều thời điểm tê liệt.

Đường Phạm Hùng đoạn gần bến xe Mỹ Đình ngập sâu khoảng 50cm, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) trên địa bàn Hà Nội có mưa từ đêm 29 đến sáng 30/9. Lượng mưa đo được tại một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội tính đến 11h ngày 30/9 như sau: Phường Đại Mỗ 85mm, Tây Mỗ 82mm, Yên Nghĩa 62mm, Hà Đông 54mm.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội giúp người dân có xe bị chết máy đi qua điểm ngập.

Từ đêm 29/9 đến trưa 30/9, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Người dân thận trọng dò dẫm đi qua chỗ ngập sâu trên vỉa hè đường Phạm Hùng.

Đường Lê Quang Đạo gần sân vận động Mỹ Đình một số đoạn ngập sâu hơn 50cm khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Xe máy phải xếp hàng dài để dắt qua điểm ngập.

Một số điểm trên đường Lê Quang Đạo ngập sâu khoảng 60cm.

Các xe máy điện, ô tô điện có thể lưu thông qua điểm ngập dễ dàng hơn xe chạy bằng xăng, dầu.

Người dân nhọc nhằn dắt xe qua điểm ngập.

Đường Lê Quang Đạo đoạn gần sân vận động Mỹ Đình ngập sâu khiến giao thông nhiều thời điểm "tê liệt", người dân mệt mỏi chờ đợi dưới mưa lớn.

Phố Trần Bình ngập như "sông", người dân bì bõm đưa con đến trường, đến nơi làm việc.

Do phố Trần Bình ngập sâu nên một số phụ huynh đã cõng con bì bõm đi qua điểm ngập.

Trời mưa tầm tã, nhiều đoạn đường, phố ngập sâu khiến người dân nhọc nhằn di chuyển đến nơi làm việc, đưa con đến trường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ ngày 30/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng ứng trực và cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.