Nhiều hồ thủy điện xả lũ khẩn cấp sau bão số 10

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống PMIS của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mực nước thượng lưu tại một số hồ thủy điện đang cao hơn mực nước dâng bình thường. Nhiều hồ phải thực hiện xả tràn, xả sâu để điều tiết theo chỉ đạo.

Cụ thể, lúc 12h ngày 30-9, hồ thủy điện Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) có mực nước thượng lưu 120,22m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,22m. Lưu lượng nước về hồ đạt 5.550 m³/s, tổng lượng xả 5.065,03 m³/s. Hồ hiện mở 7 cửa xả sâu.

Hồ thủy điện Hòa Bình (Phú Thọ) có mực nước thượng lưu 115,51m, thấp hơn mực nước dâng bình thường khoảng 1,5m. Lưu lượng nước về hồ đạt 3.727 m³/s, tổng lượng xả 5.979 m³/s. Hiện hồ đang mở 2 cửa xả sâu.

Tại hồ thủy điện Thác Bà (tỉnh Lào Cai) cùng thời điểm, hồ mở 3 cửa xả mặt với tổng lượng xả 2.619,16 m³/s. Lưu lượng nước về hồ đạt 2.950 m³/s, mực nước thượng lưu 57,81m, chỉ thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,2m.

Khu vực phường Yên Bái (Lào Cai) bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Lê Đức).

Ở Bắc Trung Bộ, nhiều hồ chứa cũng đang xả nước điều tiết: Trung Sơn mở 3 cửa, Bản Vẽ mở 2 cửa, Quảng Trị mở 1 cửa. Hồ Bản Vẽ (Nghệ An) - hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ - ghi nhận lưu lượng nước về hồ 2.103 m³/s, mực nước thượng lưu 197,32m, tổng lượng xả 538 m³/s. Hồ Trung Sơn (Thanh Hóa) có lưu lượng về hồ 1.229 m³/s, tổng lượng xả 792 m³/s, mực nước thượng lưu đạt 155,93m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 29-9 đến 10h ngày 30-9), các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to đến rất to.

Dự báo đến ngày 1-10, mực nước trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục dâng cao. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ phổ biến ở mức báo động 2-3, một số nơi trên báo động 3. Đáng chú ý, sông Lô (Tuyên Quang) vượt báo động 3; sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương ở mức báo động 1-2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức báo động 2.

Về tình hình điện, đến 7h ngày 30-9, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,8 triệu khách hàng, tương đương 52% số bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Hiện vẫn còn khoảng 1,6 triệu khách hàng chưa có điện.

Đối với lưới điện 110kV, toàn bộ 35/35 trạm biến áp đã vận hành trở lại. Tuy nhiên, 7 đường dây vẫn chưa thể khôi phục (4 tuyến ở Thanh Hóa, 3 tuyến ở Nghệ An) do thiệt hại nặng và điều kiện tiếp cận khó khăn.