Thông tin mới nhất về thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra

Trưa 30/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về thiệt hại do bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ, sạt lở đất được tổng hợp từ các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Theo đó, 21 người đã thiệt mạng, gồm: Cao Bằng có 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn có 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do dông lốc; Ninh Bình 9 người do dông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Đà Nẵng 1 người chết do đã tìm thấy thi thể người bị lũ cuốn.

Mưa lớn kéo dài từ chiều tối 29/9 đến sáng 30/9 khiến đường phố Hà Nội ngập nặng khắp nơi (Ảnh: Hải Long).

23 người đang mất tích (Cao Bằng 3 người bị lũ cuốn; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 1 người; Thanh Hóa 3 người do bị lật thuyền; Quảng Trị 12 người).

99 người bị thương và 8 người đang mất liên lạc thuộc tỉnh Gia Lai (tàu BĐ 97258 TS có 8 lao động mất liên lạc với gia đình từ tối 27/9).

Đến nay, theo báo cáo, 81 ngôi nhà bị sập, đổ; trên 128.680 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 8.400 nhà ngập.

Về nông nghiệp, gần 22.700ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; xảy ra 11 sự cố đê điều; gần 7.300ha thủy sản bị thiệt hại.

Ngập lụt, sạt lở đất gây ách tắc giao thông tại 748 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Sạt lở trên 6.400m kè, bờ sông, bờ biển tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.

Hơn 5.660 cột điện bị gãy, đổ tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng.

Hơn 51.500 cây xanh bị gãy đổ, chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ảnh hưởng cơn bão Bualoi, trong chiều và đêm 29/9, nước lũ tại xã Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu cũ, Nghệ An) dâng cao 5-7m, có nơi gần chục mét, nhấn chìm bản làng, nhà cửa, ruộng đồng (Ảnh: Nguyễn Loan).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự báo từ ngày 30/9 đến 1/10 trên các sông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên; đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và trên các sông nhỏ ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Dự báo chiều và đêm ngày 30/9, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên có mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa từ 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.