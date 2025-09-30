Lốc xoáy làm sập nhà, người dân mượn nhà văn hóa để tổ chức đám tang

Ngày 30/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông N.V.Q. (SN 1957), nạn nhân tử vong do lốc xoáy xảy ra trên địa bàn sáng 29/9.

Nhà văn hóa xóm nơi đang quàn thi thể ông Q. để làm lễ an táng sau khi nhà bị đổ sập vì lốc xoáy (Ảnh: Thanh Bình).

Hoàn cảnh gia đình ông Q. rất khó khăn, hai vợ chồng sinh sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, đã xuống cấp. Các con đi làm ăn xa ở miền Nam. Sáng 29/9, trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn bất ngờ, lúc này, ông Q. và vợ là bà N.T.N. (SN 1957) đang ở trong nhà.

"Khi hai ông bà đang ngồi đan lát trong nhà thì cơn lốc xoáy ập đến bất ngờ khiến vợ chồng ông không kịp trở tay. Toàn bộ mái nhà bị gió thổi bay, tường nhà sập xuống đè trúng khiến ông Q. tử vong", một người dân kể.

Khi mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh trong ngôi nhà đổ sập đã nhanh chóng đến cứu giúp. Tại hiện trường, gạch ngói và vật dụng vương vãi khắp nơi.

Lực lượng chức năng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát (Ảnh: Công an xã Chất Bình).

Người dân cùng lực lượng công an nhanh chóng đưa bà N. ra bên ngoài. Khi được cứu, bà N. rất hoảng loạn, mê man không nhớ còn chồng đang bị vùi lấp bên trong. Bà cho hay, ông đang vào miền Nam với con trai không có ở nhà.

Tuy nhiên, sau đó người thân đến xác nhận ông Q. ở nhà. Lúc này, mọi người nhanh chóng vào tìm kiếm, khi dọn được đống đổ nát ra và phát hiện ông Q. đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Thơm (em gái ông Quỳnh) chia sẻ, gia đình ông bà Q. có 4 người con (3 gái, 1 trai) đều làm ăn xa mãi trong miền Nam.

“Nhà bị đổ sập không còn nữa, họ hàng và bà con trong xóm bàn bạc, quyết định tổ chức tang lễ cho anh tôi tại nhà văn hóa", bà Thơm nghẹn ngào.

Người thân, bà con hàng xóm chuẩn bị làm lễ tang cho ông Q. (Ảnh: Thanh Bình).

Sáng 30/9, thi thể ông Q. vẫn đang được quàn tại nhà văn hóa xóm. Người thân trong gia đình, bà con hàng xóm cùng chính quyền địa phương chờ con cái của nạn nhân về đủ, sau đó mới khâm liệm và tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương.

Trước đó, sáng 29/9, tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra trận lốc xoáy làm hơn 100 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; khiến 1 người tử vong, 9 người bị thương. Trong số này, 6 người phải nhập viện điều trị, 3 người được sơ cứu tại chỗ.