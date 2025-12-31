James Cameron tiết lộ điều xảy ra khi “Avatar 3” không đạt 1 tỷ USD

Theo Variety, tính đến ngày 28/12, Avatar 3 đạt doanh thu toàn cầu khoảng 760 triệu USD, trở thành bộ phim thứ 6 trong năm 2025 vượt mốc 750 triệu USD.

Trước thềm kỳ nghỉ Giáng sinh, tác phẩm chỉ xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng doanh thu năm, song đã nhanh chóng tăng tốc, vượt qua nhiều bom tấn để vươn lên nhóm dẫn đầu.

"Avatar 3" thành công về doanh thu phòng vé dịp cuối năm (Ảnh: Disney).

Năm bộ phim bị Avatar 3 vượt mặt trong top 10 doanh thu năm 2025 gồm: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle (714,5 triệu USD), How to Train Your Dragon (636,3 triệu USD), F1 The Movie (631,6 triệu USD), Superman (616,8 triệu USD) và Mission: Impossible - The Final Reckoning (598,8 triệu USD).

Tại Việt Nam, Avatar 3 cũng thống trị phòng vé dịp cuối năm với doanh thu gần 200 tỷ đồng chỉ sau hơn 10 ngày công chiếu, bao gồm cả suất chiếu sớm.

Là phần phim thứ 3 trong vũ trụ khoa học viễn tưởng do James Cameron xây dựng, Avatar 3 tiếp nối thành công của 2 phần trước - đều nằm trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh, với doanh thu vượt mốc 2 tỷ USD mỗi phim.

"Avatar 3" vẫn ghi dấu ấn về kỹ xảo đẹp mắt (Ảnh: Disney).

Lấy bối cảnh sau các sự kiện của Avatar 2: The Way of Water (2022), phần phim mới tiếp tục theo chân Jake Sully (Sam Worthington đóng) và Neytiri (Zoe Saldaña đóng) khi họ đối mặt với một bộ tộc Na’vi mới - Mangkwan Clan, hay còn gọi là Ash People (tộc Tro Tàn), sinh sống tại khu vực núi lửa.

Những cảnh hành động quy mô lớn, kỹ xảo hiện đại cùng các yếu tố nhân văn về gia đình và tình yêu tiếp tục là điểm mạnh giúp Avatar 3 duy trì sức hút tại phòng vé toàn cầu.

Khả năng thực hiện phần 4 và 5 của "Avatar"

Thành công của phần phim mới cũng giúp tổng doanh thu toàn cầu của toàn bộ thương hiệu Avatar vượt mốc 6 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế của 20th Century Studios/Disney trên bảng xếp hạng doanh thu quốc tế của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ.

Dù vậy, câu hỏi liệu Avatar 3 có thể cán mốc 2 tỷ USD như 2 phần tiền nhiệm hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Theo các chuyên gia, phim gần như chắc chắn vượt mốc 1 tỷ USD toàn cầu trong thời gian tới, qua đó cạnh tranh trực tiếp với Zootopia 2 cho vị trí phim Hollywood ăn khách nhất năm.

Đạo diễn James Cameron cho biết, tương lai của phần 4 và 5 "Avatar" phụ thuộc vào thành công của phần 3 (Ảnh: Variety).

Trước khi phim ra mắt, James Cameron từng cho biết doanh thu khoảng 1 tỷ USD là mức cần thiết để Avatar 3 không bị lỗ. Mới đây, đạo diễn từng đoạt nhiều giải Oscar tiết lộ với Entertainment Weekly rằng, nếu phần phim thứ 3 không đạt kỳ vọng tài chính, ông sẵn sàng tổ chức họp báo để công bố toàn bộ kế hoạch cốt truyện của Avatar 4 và Avatar 5.

“Tôi không biết liệu loạt phim có tiếp tục sau phần 3 hay không. Tôi hy vọng là có, nhưng chúng tôi phải chứng minh được hiệu quả kinh doanh mỗi lần ra mắt. Nếu vì lý do nào đó mà chúng tôi không thể thực hiện phần 4 và 5, tôi sẽ tổ chức họp báo và tiết lộ những gì chúng tôi đã dự định”, đạo diễn James Cameron chia sẻ.

Ông cho biết thêm, trong trường hợp Avatar 3 không đạt kỳ vọng, ông sẵn sàng chuyển kịch bản của Avatar 4 và Avatar 5 thành tiểu thuyết. “Có quá nhiều yếu tố văn hóa, cốt truyện nền và chi tiết nhân vật đã được xây dựng. Tôi muốn làm điều gì đó với mức độ chi tiết tỉ mỉ như vậy”, Cameron nói.

Trao đổi với Variety, James Cameron thừa nhận áp lực doanh thu ngày càng lớn: “Mỗi lần ra mắt, chúng tôi lại phải chứng minh khả năng kinh doanh. Thế giới đã thay đổi, tình hình rạp chiếu năm nay không mấy khả quan. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu tích cực với một số phim gần đây như Wicked: For Good hay Zootopia 2. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xem”.

"Avatar 5" sẽ đưa người Na'vi đến Trái Đất

Trước đó, vào năm 2022, Jon Landau - nhà sản xuất quá cố của loạt phim - từng tiết lộ với Gizmodo rằng, Avatar 5 sẽ đưa các nhân vật Na’vi đến Trái Đất. Ông cho biết: “Chúng tôi muốn mở rộng góc nhìn, không chỉ cho khán giả mà còn cho Neytiri, để thấy những gì đang tồn tại trên Trái Đất”.

James Cameron vẫn muốn tham gia chỉ đạo phần 4 và 5 của "Avatar" (Ảnh: News).

Hiện, James Cameron vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có trực tiếp đạo diễn 2 phần phim tiếp theo hay không. Trả lời Empire vào năm 2022, ông thừa nhận việc chỉ đạo loạt Avatar “chiếm gần như toàn bộ thời gian” và không loại trừ khả năng chuyển giao cho một đạo diễn khác từ phần 4.

Tuy nhiên, gần đây, trước khi Avatar 3 ra mắt, ông cho biết bản thân vẫn sẵn sàng tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

“Tôi vẫn khỏe mạnh và sẵn sàng. Tôi không loại trừ khả năng đó. Tôi cần đủ sức để đáp ứng khối lượng công việc và năng lượng trong 6 hoặc 7 năm tới. Có thể tôi sẽ không làm được, nhưng nếu có thể, tôi sẽ làm”, James Cameron khẳng định.

Đạo diễn tài năng của điện ảnh thế giới đương đại

James Cameron là đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch người Canada, một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn nhất của điện ảnh thế giới đương đại. Ông được biết đến với khả năng kết hợp giữa tầm nhìn nghệ thuật và công nghệ tiên phong, tạo ra những bộ phim vừa có giá trị giải trí cao vừa mang tính cách mạng về kỹ xảo.

Sinh năm 1954, James Cameron ghi dấu ấn với loạt tác phẩm kinh điển như The Terminator (1984), Aliens (1986), Titanic (1997) và Avatar (2009). Trong đó, Titanic và Avatar từng lập kỷ lục là những phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh toàn cầu trong nhiều năm. Titanic mang về cho ông 11 tượng vàng Oscar, bao gồm giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Không chỉ thành công trong điện ảnh thương mại, James Cameron còn được đánh giá cao ở tinh thần khám phá và đam mê khoa học. Ông là người tiên phong trong công nghệ quay phim 3D hiện đại, đồng thời tham gia nhiều dự án nghiên cứu đại dương, từng trực tiếp lặn xuống đáy rãnh Mariana - nơi sâu nhất đại dương.

Với sự nghiệp kéo dài hơn 4 thập niên, James Cameron được xem là biểu tượng của điện ảnh bom tấn Hollywood, người luôn không ngừng phá vỡ giới hạn kỹ thuật và kể những câu chuyện mang tầm vóc toàn cầu.