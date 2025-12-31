Quán sinh tố ở TPHCM phát nổ rồi bốc cháy, chủ quán tử vong

Tối 30/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy quán sinh tố làm chủ quán tử vong.

Ki-ốt xảy ra vụ cháy (Ảnh: Công Bình).

Khoảng 22h30, ki-ốt bán sinh tố trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy. Lửa nhanh chóng cháy lớn bao trùm cả ki-ốt rộng khoảng 20m2, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, nhiều tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi.

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện một người đã tử vong. Nạn nhân tên Đ.N.T. (54 tuổi, quê Thanh Hoá), người thuê ki-ốt nói trên để kinh doanh.

Công an nghi vấn nguyên nhân ban đầu do nạn nhân tự tử.