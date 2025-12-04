Nước lũ dâng, ngành đường sắt điều tàu 200 tấn giữ cầu qua Lâm Đồng

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), mưa lớn kết hợp với việc xả lũ hồ chứa phía thượng nguồn khiến nước sông qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dâng nhanh, làm gián đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Lúc 10h ngày 4/12, VNR đã phải phong tỏa cung đường sắt Ma Lâm - Long Thạnh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng), tạm dừng chạy tàu Bắc - Nam qua khu vực này đến khi đủ điều kiện an toàn.

Ngành đường sắt điều tàu hàng 200 tấn để giữ cầu Ma Lâm (Ảnh: VNR).

Tại cầu đường sắt Ma Lâm bắc qua sông Cái (xã Hàm Thuận), nước sông dâng cao, chảy xiết. Vào sáng 4/12, nước đã tràn qua dầm thép của cầu.

Trước tình hình nguy cấp, trưa cùng ngày, VNR đã điều 4 toa tàu hàng tải trọng gần 200 tấn đỗ giữa cầu Ma Lâm để ngăn nước lũ cuốn trôi công trình. Đây là lần thứ 5 ngành đường sắt phải điều đoàn tàu gia tải cho cầu đường sắt trong mùa mưa lũ năm nay.

Nước ngập mặt ray tại cung đoạn Long Thạnh - Sông Lũy (Ảnh: VNR).

Tại cung đường sắt Long Thạnh - Sông Lũy, khoảng 200m đường sắt bị ngập mặt ray 7-8cm. Sáng cùng ngày, đơn vị quản lý hạ tầng đã tổ chức cảnh báo và yêu cầu giảm tốc độ chạy tàu xuống 5 km/h qua khu vực để đảm bảo an toàn.

Trước đó, VNR nhận được thông báo một số hồ trên thượng nguồn khu vực xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc xả nước về hạ du, kết hợp với lượng mưa trên địa bàn khiến mực nước trên các sông dâng cao.