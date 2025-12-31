Yêu cầu Khánh Hòa thu hồi 17 sổ đỏ tại dự án Sunbay Park Hotel & Resort

Theo Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành, dự án Sunbay Park Hotel & Resort do Công ty cổ phần SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày 11/9/2010, được UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa) quyết định chủ trương đầu tư năm 2019 và điều chỉnh tại Quyết định 87/2024.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: Phương Hiếu).

Dự án nằm trên địa bàn phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc Khu C - Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn, phường Bình Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch, căn hộ du lịch kết hợp dịch vụ thương mại; diện tích sử dụng đất trên 36.601m2 và tổng vốn đầu tư 4.779 tỷ đồng.

Tháp B (48 tầng), tháp C (40 tầng) và tầng hầm chung, hạ tầng cảnh quan đã hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 4/2024. Tháp A hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10/2024.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận cấp cho Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gồm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho căn hộ phố thương mại tập trung, diện tích 6.005m2 và 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 lô đất biệt thự, diện tích trên 9.460m2) với mục đích sử dụng là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 (thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức thực hiện dự án đầu tư không quá 50 năm hoặc 70 năm).

Việc này cũng không phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Ninh Thuận do toàn bộ là đất thương mại, dịch vụ (không có đất ở đô thị).

Đến thời điểm thanh tra (tháng 8/2025), nhà đầu tư chưa thực hiện nộp bổ sung gần 171 tỷ đồng (tiền sử dụng đất 139 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp hơn 32 tỷ đồng). Dự án chưa hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư, theo kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Khánh Hòa thu hồi 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp cho nhà đầu tư với tổng diện tích 15.466m2 để điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Ninh Thuận vào năm 2019.

Phối cảnh dự án SunBay Park Hotel & Resort do Công ty cổ phần SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư (Ảnh: An Khang).

Khánh Hòa phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có biện pháp xử lý dứt điểm thu tiền sử dụng đất phải nộp của nhà đầu tư, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thành toàn bộ dự án, trước mắt hoàn thành tòa tháp B và tháp C để bàn giao cho khách hàng, tránh xảy ra khiếu kiện đông người.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có liên quan cũng như khắc phục triệt để các tồn tại, vi phạm, hạn chế nêu trên.

Quá trình thực hiện nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định, theo Thanh tra Chính phủ.