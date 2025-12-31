Hôm nay xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Ngày 31/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử cùng Lê Trung Khoa gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi), Phạm Quang Thiện (47 tuổi).

Cũng trong sáng 31/12, TAND TP Hà Nội mở một phiên tòa khác xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai bị cáo Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đang ở nước ngoài và sẽ bị xét xử vắng mặt. TAND TP Hà Nội kêu gọi hai bị cáo Khoa và Đài ra đầu thú và có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Văn Đài từng đi xuất khẩu lao động tại Đức sau đó về nước học Trường Đại học Luật Hà Nội và hành nghề luật sư.

Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa (Ảnh: M.H.).

Năm 2002, Đài thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật, đồng thời là Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Tháng 4/2004, Đài lập nhóm “Luật sư Vì Công lý”.

Năm 2006, Đài tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân” và thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành ở Việt Nam rồi trở thành một “khâu trung gian” giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối ở trong nước.

Với vỏ bọc “tín đồ đạo Tin lành”, Đài thường xuyên ra nước ngoài tham gia các buổi điều trần nhằm xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về “dân chủ”, “nhân quyền”.

Đài còn soạn thảo nhiều tài liệu tuyên truyền, chống phá Việt Nam, đồng thời xây dựng mối quan hệ khăng khít với nhiều tổ chức phản động như Việt Tân, Họp mặt Dân chủ, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam...

Năm 2007, Đài bị Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2018, Đài bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Bản án này có hiệu lực pháp luật nhưng Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để cùng vợ xuất cảnh sang Đức vì lý do chữa bệnh. Trước khi đi, Đài đã viết bản cam đoan từ bỏ các hoạt động chống phá Nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian sống tại Đức, Đài tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tuyên truyền, kích động nhằm chống phá Nhà nước…

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đài tán phát hơn 3.500 bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành của Chính phủ.

Những bài viết này còn có nội dung xuyên tạc kết quả điều tra các vụ án như AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu...; xuyên tạc công tác nhân sự gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ.

Đặc biệt, Đài còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất các video có tạo hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Đối với Lê Trung Khoa, từng là sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Đến năm 1994, Khoa bị cho thôi học. Tháng 1/2016, Khoa xuất cảnh sang Đức.

Ở nước ngoài, Khoa thành lập trang “thoibao.de”, tự làm tổng biên tập rồi sử dụng đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Thời gian gần đây, Khoa sử dụng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam,...