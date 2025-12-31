Ukraine sẵn sàng ký kết những văn kiện đầu tiên về chấm dứt chiến sự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: RBC).

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán đa phương vào tháng 1 tới với sự tham gia của Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu. Ông đồng thời xác nhận ông sẵn sàng gặp các đại diện của Nga.

Ông cho biết trong tháng 1 sẽ diễn ra và tiếp tục các tiếp xúc ở cấp cố vấn, sau đó Ukraine đề xuất chuyển sang các cuộc gặp ở cấp lãnh đạo.

“Chúng tôi đề xuất các cố vấn gặp nhau trong tháng 1, và trong tháng 1, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau. Chúng tôi tin rằng trong tháng 1 có cơ hội để các nhà lãnh đạo châu Âu, Mỹ và Ukraine cùng gặp mặt”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông nói thêm, một số tài liệu đã được chuẩn bị và có thể sẵn sàng được ký kết trong tháng 1, với điều kiện có ý chí chính trị từ tất cả các bên. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu đó là những tài liệu nào.

Tổng thống Zelensky cũng xác nhận, trong các cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông đã nêu khả năng đàm phán với phía Nga, bao gồm cả với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi sẵn sàng cho cuộc gặp với ông Putin theo bất cứ hình thức nào. Tôi không e sợ bất kỳ hình thức cuộc gặp nào. Điều quan trọng là Nga cũng phải như vậy”, ông nhấn mạnh.

Theo ông, Ukraine cam kết thực hiện các bước ngoại giao tích cực trong tháng 1 và kỳ vọng các bên khác sẵn sàng đưa ra những quyết định thực chất.

Ngày 28/12, Tổng thống Zelensky và phái đoàn đã có cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Trump tại Mar-a-Lago (Florida). Hai bên đã thảo luận những điểm còn gây tranh cãi của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất cho Ukraine.

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Trump cho biết, kế hoạch hòa bình Ukraine đã hoàn tất đến 95% và các bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận. Ông nói rằng đã có một số tiến triển về vấn đề Donbass, nhưng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Ông cũng thông báo việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt về giải quyết xung đột Ukraine, với sự tham gia của các quan chức cấp cao của Mỹ.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thông tin về các cuộc đàm phán với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, mà Tổng thống Zelensky cũng tham gia.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết, nhìn chung, hơn 90% kế hoạch đã đạt được sự đồng thuận, và Mỹ cùng Ukraine đã nhất trí 100% về các bảo đảm an ninh và khía cạnh quân sự.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Sau các cuộc tham vấn của phái đoàn Mỹ với cả Ukraine và Nga, kế hoạch hiện được rút xuống 20 điểm. Điểm nghẽn chính của các cuộc đàm phán hiện nay xoay quanh vấn đề lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là vùng Donbass ở miền Đông.

Tổng thống Zelensky nêu rõ, Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ theo bất cứ thỏa thuận hòa bình nào. Ông cho biết, Kiev sẵn sàng lùi lực lượng ở Donbass để thiết lập một vùng kinh tế tự do, nhưng với điều kiện Nga cũng phải hành động tương tự.