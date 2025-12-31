Lâm Đồng bắn pháo hoa 3 điểm đón năm mới 2026

Ngày 30/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp tại 3 địa điểm để chào đón năm mới 2026.

Ba địa điểm gồm: Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), phường Phan Thiết và phường Nam Gia Nghĩa. Màn trình diễn pháo hoa diễn ra cùng lúc vào 0h ngày 1/1/2026, kéo dài trong 15 phút.

Cùng với trình diễn pháo hoa, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm 2026 tại 3 địa điểm trên, bắt đầu từ 20h10 cùng ngày.

Màn trình diễn pháo hoa chào xuân 2025 tại Quảng trường Lâm Viên (Ảnh: Minh Hậu).

Tại Quảng trường Lâm Viên, chương trình chào xuân 2026 gồm các tiết mục nghệ thuật mang thông điệp “Lâm Đồng chào xuân”, “Sức sống Lâm Đồng”, tôn vinh hình ảnh Đà Lạt là trung tâm văn hóa, du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

Tại phường Phan Thiết, chương trình mang chủ đề “Sắc màu của biển”, phản ánh bản sắc văn hóa biển và nhịp sống năng động của đô thị ven biển.

Tại phường Nam Gia Nghĩa, các tiết mục nghệ thuật với chủ đề “Đại ngàn chào xuân” tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên, hòa chung không khí đón chào năm mới 2026.

Chương trình chào đón năm mới được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu trung tâm, kết nối đến các điểm cầu còn lại.