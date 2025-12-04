Giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Ngày 4/12, Công an xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, cùng các cơ quan liên quan giải cứu thành công 6 nhân viên đo đạc bị nước lũ cô lập khi đang thực hiện nhiệm vụ tại công trình hồ chứa nước Ka Pét.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 3/12, nhóm 6 người đến vùng rừng thuộc xã Hàm Thạnh để đo đạc phục vụ dự án hồ chứa nước Ka Pét. Đến chiều cùng ngày, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập tuyến đường ra trung tâm làm 6 công nhân bị cô lập.

Công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập được lực lượng chức năng giải cứu (Ảnh: Phạm Duy).

Sáng 4/12, nhận tin báo, lực lượng Công an xã Hàm Thạnh cùng các đơn vị triển khai người và phương tiện đến hiện trường, giải cứu 6 công nhân.

Trong đêm 3/12, mưa lũ tại tỉnh Lâm Đồng đã làm một người đàn ông bị nước cuốn mất tích. Đến sáng 4/12, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy, bàn giao cho người nhà lo hậu sự.