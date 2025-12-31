3 câu hỏi Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu “phải trả lời cho được”

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm (Trưởng Ban Chỉ đạo), tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 hôm 25/12.

Bảo mật dữ liệu vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, thể chế, chính sách cơ bản đã được khơi thông với số lượng lớn văn bản luật, nghị định, thông tư được ban hành đồng bộ, tạo hành lang pháp lý vững chắc. Nguồn lực tài chính cũng được ưu tiên, bố trí, bảo đảm ở mức 3% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ảnh: Báo Nhân dân).

Bên cạnh đó, chuyển đổi số toàn hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã nhận diện được cách làm bài bản, hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển.

Dù đạt nhiều kết quả, song Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, điểm nghẽn cần khắc phục.

Trong đó, hạ tầng và năng lực số ở cấp cơ sở còn yếu, nhiều xã, phường thiếu đường truyền, thiết bị và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm ở bộ, ngành còn phân mảnh, chưa liên thông, gây khó khăn cho việc cung cấp dịch vụ công toàn trình.

Tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, theo đánh giá của Tổng Bí thư, còn chậm, dữ liệu chưa được chuẩn hóa, chưa phát huy giá trị. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng còn thiếu.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn.

Về nhiệm vụ năm 2026, Tổng Bí thư nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư quán triệt phương châm của năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Mỗi bộ, ngành, địa phương phải chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Tổng Bí thư yêu cầu đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.

3 câu hỏi "phải trả lời cho được"

Lưu ý năm 2026 cần tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để tạo sức lan tỏa, Tổng Bí thư yêu cầu phải trả lời cho được 3 câu hỏi.

Một là các bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp phải hình thành cơ sở dữ liệu của mình như thế nào?, theo Tổng Bí thư, trong quý I/2026 phải hoàn thành đầy đủ danh mục cơ sở dữ liệu; dữ liệu phải được thường xuyên tập hợp, cập nhật, bổ sung bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống.

Câu hỏi thứ hai cần trả lời là nhóm công nghệ chiến lược cần xác định rõ bộ ngành nào chịu trách nhiệm triển khai, bộ ngành nào phối hợp, năm 2026 và giai đoạn 2026-2031 đạt được yêu cầu gì? Lộ trình triển khai như thế nào?

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Báo Nhân dân).

Ba là toàn dân cần được nâng cao trình độ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo như thế nào? Đào tạo được bao nhiêu cử nhân chất lượng cao? Bao nhiêu kỹ sư cho công nghệ chiến lược? Bộ Giáo dục và Đào tạo phải làm gì? Bộ Khoa học và Công nghệ phải làm gì? Hai Viện Hàn lâm khoa học phải làm gì? Liên hiệp các hội khoa học phải làm gì?... Tất cả nội dung này cần phải được xác định hết sức cụ thể và lộ trình thực hiện, theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Cùng với đó, Tổng Bí thư chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân; tập trung đầu tư và triển khai các công nghệ chiến lược tạo năng lực cạnh tranh lâu dài, huy động nguồn lực xã hội để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng 2 con số.

“Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những khách hàng đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, tạo thị trường khởi đầu cho các kết quả nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng công nghệ mới”, Tổng Bí thư gợi mở.

Theo Tổng Bí thư, doanh nghiệp lớn cần nghĩ lớn, làm những việc lớn, dẫn dắt và mở đường, tạo công việc và không gian phát triển cho các doanh nghiệp khác cùng tham gia chuỗi giá trị. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung làm tốt những việc phù hợp với năng lực của mình, từ đó, nâng cao vị thế và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Những lưu ý khác, theo Tổng Bí thư, là bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số; kiên quyết chống lãng phí về tài chính, nguồn lực, tài nguyên và lãng phí cơ hội phát triển.

Một lần nữa, Tổng Bí thư khẳng định Nghị quyết số 57 đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.