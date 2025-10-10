Nước lũ bủa vây nhiều thôn làng ngoại thành Hà Nội

Sáng 10/10, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã (thuộc huyện Sóc Sơn cũ), cho biết nhiều khu vực trên địa bàn đang ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều nơi bị ngập sâu, cô lập

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sự cố sạt lở nền đường sắt Hà Thái đoạn đi qua thôn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo, thuộc xã Trung Giã đã khiến nước tràn ồ ạt vào khu dân cư, nhiều khu vực xung quanh ngập sâu.

Tại thôn Đo, sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn 116 đã tiếp cận hỗ trợ người dân di chuyển và tiếp tế lương thực. Thôn Đo có 120 hộ với khoảng 650 khẩu.

Nhiều khu vực ở huyện Sóc Sơn (cũ) ngập sâu hai hôm nay (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Ông Ngô Xuân Huy, thành viên đội cứu hộ cứu nạn 116, cho biết đội di chuyển từ Thái Nguyên về thôn Đo từ đêm qua nhưng do nước chảy xiết nên chưa thể tiếp cận ngay, sáng nay nước giảm nên đội đã triển khai công tác cứu hộ.

"Hơn 30 thành viên của đội có mặt tại thôn Đo sáng nay để hỗ trợ bà con. Chúng tôi di chuyển từ Thái Nguyên về đây nhưng do các tuyến giao thông bị ngập nên phải đi vòng gần 100km mới đến nơi", ông Huy nói.

Hai công nhân mắc kẹt tại thôn Đo đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Bị mắc kẹt tại thôn Đo trên đường đi làm về, bà Nguyễn Thị Hường cho biết bà và một đồng nghiệp được người dân thôn Đo hỗ trợ chỗ ăn ngủ qua đêm, sáng nay lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa bà và đồng nghiệp ra ngoài.

"Hai chúng tôi rất lo lắng vì bị mắc kẹt từ hôm qua, may mắn được người dân hỗ trợ chỗ ăn ngủ và sáng nay được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài để về nhà", bà Hường chia sẻ.

Người dân thôn Đo cho biết đây là trận lụt lịch sử khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Anh Nguyễn Văn Hiếu, một người dân thôn Đo, cho biết chưa bao giờ thôn bị ngập sâu như vậy. Theo anh Hiếu, nhiều khu vực khác có lẽ còn bị ngập sâu và cô lập hơn.

Theo lãnh đạo xã Trung Giã, số hộ bị ngập và cô lập tại 18 thôn là khoảng 4.041 hộ với hơn 16.400 nhân khẩu. Đã có 860 hộ/3.434 nhân khẩu được di chuyển tới nơi an toàn.

Nhiều khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn ngập (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Nước lên nhanh bất ngờ

Anh Nguyễn Văn Cường, người dân thôn Đô Tân (xã Trung Giã), nhớ lại đêm 7/10, lực lượng chức năng cảnh báo mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ sẽ lên cao, có thể vượt lịch sử. Ngay trong đêm đó, người dân và lực lượng chức năng đã hô nhau ra đắp đê.

Tuy nhiên, anh Cường cho biết đêm 8/10, nước tràn qua một số điểm và ập vào khu dân cư khiến nhiều tuyến đường "biến mất", nhiều nơi ngập sâu dù địa hình khá cao.

Đường sắt Hà Thái đoạn đi qua thôn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo thuộc xã Trung Giã xảy ra sự cố khiến nhiều khu vực xung quanh ngập sâu (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

"Nước lên nhanh bất ngờ khiến nhiều nơi ngập sâu. Hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Hà Nội đã đi kiểm tra, động viên bà con chúng tôi", anh Cường nói

Tối 9/10, sau khi ăn vội bữa cơm, gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh (người dân sống cạnh đê Tân Hưng, sát sông Cầu) đã nhờ thêm hàng xóm bê đồ đạc lên cao hơn phòng trường hợp đến đêm nước lũ dâng cao trở tay không kịp. Nước sông Cầu lên nhanh ở khu vực ông Mạnh sống từ tối 8/10.

"Nước lên nhanh quá, nhiều người dân không kịp trở tay. Nhiều người gần như thức trắng hai đêm nay", ông Mạnh nói và cho rằng mực nước sông Cầu năm nay lên cao lịch sử, rất lâu rồi người dân mới chứng kiến nước sông lên cao như năm nay.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội cho biết, đến sáng nay, các lực lượng của thành phố và Bộ Quốc phòng vẫn đang khẩn trương ứng phó, khắc phục sự cố sạt lở đê, kè và ngập úng nghiêm trọng tại hai xã Trung Giã, Đa Phúc.

Theo báo cáo nhanh, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đê, kè, đường giao thông và hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị ngập sâu. Hai xã Trung Giã và Đa Phúc là điểm chịu thiệt hại nặng nhất, với hàng chục nghìn người dân bị ảnh hưởng, hàng nghìn hộ phải sơ tán.

Chủ động di dời người dân đến nơi an toàn

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.

Người dân nhận lương thực từ đội cứu hộ cứu nạn 116 (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, đặc biệt là quân đội điều động lực lượng, chuẩn bị nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Nước tại nhiều khu vực ở huyện Sóc Sơn (cũ) đang rút chậm (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Tại hiện trường, Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, đồng thời yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình tình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu.

Đến động viên các lực lượng làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất.

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…

Thủ tướng đề nghị Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên bà con nhân dân (Ảnh: Nhật Bắc).

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ sáng 10/10 cho biết mực nước sông Cầu đã đạt đỉnh ở mức 10,16m (trên báo động 3 khoảng 2,26m) lúc 23h ngày 9/10; sông Cà Lồ lên chậm sau biến đổi chậm.

Lúc 3h hôm nay, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,16m (trên báo động 3 khoảng 2,16m); trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m (trên báo động 3 khoảng 1,74m).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ qua Hà Nội đều đã đạt đỉnh và đang xuống rất chậm. Dự báo ngập lụt các khu vực ven sông còn kéo dài 2-3 ngày nữa.