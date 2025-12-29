Thủ đoạn lừa đảo hàng trăm tỷ của nhóm tội phạm núp bóng công ty “ma”

Chiều 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, bắt tạm giam 35 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại tòa nhà K300 Office (số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TPHCM). Nhóm này không đăng ký kinh doanh, tự lập công ty “ma” mang tên “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Từ đầu tháng 7, các đối tượng sử dụng hai đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889, gọi điện theo kịch bản có sẵn. Chúng thông báo cho người dân trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage…

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại mua các sản phẩm như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ... với giá cao gấp nhiều lần thực tế để “đủ điều kiện nhận thưởng”.

Trong quá trình giao dịch, nhóm này đưa ra nhiều lý do gian dối như nộp phí quy đổi quà, phí xuất hóa đơn, vận chuyển, bảo hiểm, thuế… Mỗi khoản tiền không lớn nhưng được yêu cầu nộp nhiều lần khiến bị hại sập bẫy. Chỉ khi chuyển hết tiền mà không nhận được quà, bị hại mới phát hiện bị lừa.

Lực lượng công an kiểm tra tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở và làm việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị liên lạc, hàng hóa cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả lừa đảo.

Công an xác định từ tháng 1/2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.