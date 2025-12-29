Lamine Yamal trả lời đanh thép khi bị so sánh với C.Ronaldo

Trong lễ trao giải Globe Soccer Awards, Yamal đã được tôn vinh là Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2025. Đây là giải thưởng an ủi với thần đồng bóng đá Tây Ban Nha khi anh tiếp tục thất bại trước Dembele ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Yamal được vinh danh ở giải Tiền đạo xuất sắc nhất trong lễ trao giải Globe Soccer Awards (Ảnh: Getty).

Sau buổi lễ, Yamal nhận được câu hỏi so sánh tài năng của mình với C.Ronaldo. Đáp lại, ngôi sao 18 tuổi cho biết anh không muốn bị đặt lên bàn cân với bất kỳ ai, kể cả những tượng đài vĩ đại của bóng đá thế giới. Theo Yamal, chính việc dám khác biệt, không đi theo lối mòn đã giúp C.Ronaldo tạo dựng tên tuổi. Đó cũng là điều anh hướng tới trên hành trình chinh phục đỉnh cao.

Yamal chia sẻ: “Tốt nhất là không nên so sánh bản thân với người khác. Những cầu thủ như C.Ronaldo trở nên vĩ đại vì họ là chính mình, chứ không phải vì cố gắng trở thành ai khác. Tôi muốn xây dựng con đường của riêng mình”.

Thực tế, những gì Yamal đã làm được cho thấy anh đang đi đúng hướng. Dù tuổi đời còn rất trẻ, sao mai của Barcelona đã liên tiếp phá vỡ hàng loạt kỷ lục và được xem là một trong những “thần đồng” xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Tại Euro 2024, Yamal gây chấn động khi ra sân và ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi 16, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng làm được điều này. Anh tiếp tục cùng “La Roja” lên ngôi vô địch giải đấu chỉ ít ngày sau sinh nhật lần thứ 17.

Chưa đầy 18 tháng sau cột mốc đáng nhớ đó, Yamal tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi về nhì trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025, trước khi được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng tại Globe Soccer Awards là Tiền đạo xuất sắc nhất năm và Giải Diego Armando Maradona.

Yamal không muốn bị so sánh với C.Ronaldo, mà muốn bước đi trên con đường của riêng mình (Ảnh: Getty).

Màn trình diễn bùng nổ giúp Yamal góp mặt trong hầu hết các cuộc thảo luận về những giải thưởng cá nhân cao quý nhất năm 2025. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và giành thêm danh hiệu lớn cùng Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha, cầu thủ sinh năm 2007 hoàn toàn có thể giành Quả bóng vàng trong tương lai gần.

Barcelona hiện đang dẫn đầu La Liga nhưng đã chờ đợi chức vô địch Champions League suốt 10 năm qua. Bên cạnh đó, World Cup 2026 hứa hẹn mở ra chương tiếp theo đầy thử thách nhưng cũng giàu cảm xúc trên hành trình mà Yamal gọi là “con đường của riêng mình”.