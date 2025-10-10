Thủ tướng kiểm tra vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội trong đêm

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (thuộc huyện Sóc Sơn cũ) - đây là những nơi đang bị ngập lụt do nước lũ trên các sông dâng cao tại Hà Nội.

Hai ngày nay, nước lũ lên nhanh đã làm ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê. Mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn tại nhiều khu vực đã được bồi đắp lên khoảng 1m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê.

Chiều 9/10, nền của một số đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đi qua xã Trung Giã đã bị xói lở và cuốn trôi, khiến đường ray bị võng, tuyến đường sắt bị tê liệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội (Ảnh: Nhật Bắc).

Kiểm tra tại hiện trường, Thủ tướng nhấn mạnh đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, đặc biệt là quân đội điều động lực lượng, chuẩn bị nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Tại hiện trường, Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, đồng thời yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình tình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên bà con nhân dân (Ảnh: Nhật Bắc).

Đến động viên các lực lượng làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất.

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…

Thủ tướng đề nghị Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.