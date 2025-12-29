Mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình người Việt lên 75,5 tuổi vào năm 2030

Cứ 10.000 người Việt lại có 15 bác sĩ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ngành y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao trong năm 2025, bao gồm tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số bác sĩ và số giường bệnh trên 10.000 dân.

Đồng thời, ngành y tế đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu chuyên môn do Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2025 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức chiều 29/12 tại Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Cụ thể: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,15% dân số, vượt mục tiêu đề ra; đạt 15 bác sĩ/10.000 dân; đạt 34,5 giường bệnh/10.000 dân.

Tuổi thọ trung bình của người dân đạt khoảng 74,8 tuổi; tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2025, nhiều chỉ tiêu của ngành y tế đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá của ngành".

Hệ thống pháp luật về y tế ngày càng hoàn thiện và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 15/11, Bộ Y tế đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, xác định các vướng mắc, bất cập để kịp thời tham mưu, sửa đổi, bổ sung, đề xuất các cơ chế đặc thù của ngành y tế.

Nhiều chính sách phát triển trung hạn, dài hạn của ngành y tế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045-2050 được ban hành để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng như: chiến lược phát triển tổng thể ngành y tế và các chiến lược phát triển lĩnh vực cụ thể, quy hoạch ngành y tế...

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành y tế tiếp tục được triển khai quyết liệt theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bác sĩ nước ngoài khuyên ca bệnh khó đến Việt Nam chữa trị

Theo Bộ trưởng Lan, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu và hiện đại. Thái độ phục vụ của cán bộ y tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm.

Các dịch vụ y tế ở nước ta ngày càng đa dạng, chất lượng được cải thiện rõ rệt; nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ.

Báo cáo của Bộ Y tế chỉ rõ, các bệnh viện trung ương và tuyến cuối đã làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới như: ghép đa mô tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi bằng robot, hỗ trợ sinh sản, ứng dụng tế bào gốc và y học hạt nhân trong điều trị ung thư…

Ghép tạng là một trong những điểm sáng của y tế Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Cụ thể, Việt Nam hiện có hơn 30 bệnh viện triển khai ghép tạng như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...

Trong năm qua, việc một bệnh viện hàng đầu của Singapore chủ động giới thiệu sản phụ sang TPHCM để điều trị can thiệp tim bào thai tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ không chỉ thể hiện niềm tin vào năng lực chuyên môn của y tế Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của khu vực ASEAN đối với trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực y học bào thai.

Cùng với đó, nhiều kỹ thuật y học tiên tiến tiếp tục được chuyển giao cho tuyến dưới, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; thái độ phục vụ, y đức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có nhiều chuyển biến tích cực.

Hoạt động khám, chữa bệnh từ xa được đẩy mạnh; việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại ngày càng được triển khai hiệu quả tại các tuyến và các cơ sở y tế.

Ngành y tế cũng quyết tâm làm chủ được các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong dự phòng các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, các bệnh mới phát sinh.

Chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong nghiên cứu và sản xuất vaccine theo công nghệ mARN, sản xuất thuốc từ dược liệu trong nước và thuốc y học cổ truyền.

Năm 2026 nâng tuổi thọ trung bình người Việt lên 75,5 tuổi

Bước sang giai đoạn 2026-2030, ngành y tế xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển theo các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế; kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Ảnh: Minh Nhật).

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; mọi người dân được sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngành y tế đặt ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm:

- Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe theo vòng đời.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc, tuổi thọ người Việt Nam.

- Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng.

- Chương trình chăm sóc sức khỏe học đường.

- Xây dựng các mô hình cộng đồng, trường học và nơi làm việc an toàn, khỏe mạnh.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân...

Đến năm 2030, ngành y tế phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam lên khoảng 75,5 tuổi; kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm; duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao; cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét; bảo đảm an ninh y tế trong mọi tình huống.

Các định hướng lớn bao gồm hoàn thiện thể chế pháp luật y tế; sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng; phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; bảo đảm tự chủ thuốc, vaccine và trang thiết bị y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới tài chính y tế hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

"Năm 2025, chúng ta tập trung nguồn lực, thời gian triển khai nhiều nhiệm vụ theo tinh thần chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia về triển khai Nghị quyết số 57 về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến thời điểm này, chúng ta đang tập trung xây dựng 12 cơ sở dữ liệu; năm 2026 sẽ làm tiếp 14 cơ sở dữ liệu để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành y tế.

Bên cạnh đó, ngành y tế đã phối hợp với Bộ Công an triển khai xây dựng sổ sức khỏe điện tử. Đến nay, gần 27 triệu hồ sơ sổ sức khỏe điện tử đã được xây dựng và khoảng 1.180 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử", Bộ trưởng Lan chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lan đây mới là những bước đầu; còn rất nhiều việc phải làm từ hạ tầng, kết nối đến khai thác hiệu quả. Năm 2026, từ Trung ương đến địa phương cần nỗ lực hơn nữa để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành.