Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, các phương tiện di chuyển ra sao?

Sáng 10/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết lúc 6h30, tại Km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua xã Trung Giã, TP Hà Nội) nước vẫn ngập sâu khoảng 45cm, đoạn ngập dài 50m. Các loại xe tải, ô tô gầm cao và xe khách di chuyển được.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập sâu chụp lúc 8h ngày 10/10 (Ảnh: Hoàng Giang).

CSGT khuyến cáo các loại ô tô gầm thấp, xe 4 chỗ nếu muốn di chuyển từ Thái Nguyên về Hà Nội có thể đi qua cầu vượt Yên Bình (Thái Nguyên) đến ngã tư đèn đỏ (Phương Tre), rẽ phải rồi đi ra cầu Xuân Cẩm ở xã Đa Phúc để về cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (nút giao Bắc Phú - xã Đa Phúc) và ra xã Sóc Sơn.

Đội CSGT Đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cảnh báo ngập lụt trên các phương tiện truyền thông, đồng thời trao đổi với Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên để hướng dẫn phân luồng phương tiện đi ra đường nhánh để tránh điểm ngập trên cao tốc.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết thêm, sáng nay, tại Km28+100 trên quốc lộ 3 đoạn qua xã Trung Giã (TP Hà Nội) nước đã ngập 30-35cm, các phương tiện đi lại khó khăn. Tại Km29+500 đoạn qua xã Trung Giã và Km31 đoạn qua cổng Công ty Yamaha nước ngập sâu, phương tiện không di chuyển được.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 15 đã cử cán bộ phân luồng, điều tiết giao thông từ ngày 9/10. Nhà chức trách khuyến cáo các tài xế không cố đi qua điểm ngập, tuân thủ sự điều tiết của CSGT.

Tại Km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng Thái Nguyên đi Hà Nội sáng 10/10 vẫn bị ngập sâu, ô tô tải và xe gầm cao mới có thể di chuyển qua (Ảnh cắt từ clip).

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ sáng 10/10 cho biết mực nước sông Cầu đã đạt đỉnh ở mức 10,16m (trên báo động 3 khoảng 2,26m) lúc 23h ngày 9/10; sông Cà Lồ lên chậm sau biến đổi chậm.

Lúc 3h ngày 10/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,16m (trên báo động 3 khoảng 2,16m); trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m (trên báo động 3 khoảng 1,74m).

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu biến đổi chậm sau xuống, sông Cà Lồ tiếp tục biến đổi chậm và đạt đỉnh vào sáng sớm nay ở mức 9,75m, sau biến đổi chậm và xuống.