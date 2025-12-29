Zalo thu thập thông tin người dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vào cuộc

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa có giấy mời Công ty cổ phần Tập đoàn VNG (đơn vị sở hữu nền tảng Zalo) làm việc về vấn đề thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng 31/12, nhằm làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân trên nền tảng Zalo.

Ủy ban này cũng yêu cầu VNG cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm tư cách pháp lý; vai trò của tập đoàn trong việc sở hữu, quản lý và vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam; đối tượng người dùng của nền tảng này.

Doanh nghiệp cũng phải cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam, cũng như toàn bộ các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong vòng 12 tháng gần nhất.

Đối với từng phiên bản điều khoản sử dụng, Ủy ban trên yêu cầu làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Ứng dụng Zalo gây tranh cãi khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới (Ảnh: Zalo).

Cùng với đó là các thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật điều khoản sử dụng, bao gồm: Cách thức thông báo cho người dùng; việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới; các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận nội dung cập nhật.

VNG cũng được yêu cầu cung cấp các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo.

Trường hợp doanh nghiệp không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng, cơ quan chức năng đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan dữ liệu cá nhân của mình.

Ngoài ra, VNG còn được yêu cầu báo cáo về cách thức tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; các lựa chọn mà người dùng được đưa ra khi chấp nhận hoặc không chấp nhận các điều khoản, chính sách liên quan đến thông tin cá nhân.

Những ngày gần đây, Zalo đã nhận về không ít phản ứng trái chiều sau khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới. Sự việc dần trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều ý kiến cho rằng, nền tảng đang "ép buộc" người dùng phải chia sẻ dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư.

Zalo hiện là nền tảng có lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam. Theo số liệu tự công bố, tới tháng 9/2025 ứng dụng có 79 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng và khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.