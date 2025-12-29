Tổng Bí thư: Dữ liệu gắn liền chủ quyền quốc gia, không được phép có sơ hở

Chiều 29/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 (tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội).

Trung tâm Dữ liệu quốc gia được thành lập và chính thức ra mắt vào ngày 25/2/2025. Đây là bước đột phá quan trọng, đưa Việt Nam lần đầu tiên có một đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý, điều phối nhà nước về dữ liệu.

Trung tâm được xác định vị trí trung tâm, then chốt, đóng vai trò là “bộ não”, “trái tim” của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham quan, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Ảnh: CAND).

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh từ một chủ trương lớn, mới và khó, Trung tâm dữ liệu Quốc gia đã được triển khai xây dựng với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, thần tốc, vượt qua nhiều khó khăn về thể chế, công nghệ, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và các điều kiện triển khai thực tế.

Việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, theo Tổng Bí thư, đã đặt nền móng quan trọng cho hạ tầng dữ liệu của quốc gia và sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, Tổng Bí thư khẳng định để phát triển, không còn con đường nào khác là phải tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững, dựa trên động lực chủ yếu là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Trong phương thức phát triển mới này, dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng đời sống của nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Song theo Tổng Bí thư, kết quả xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 vừa qua mới chỉ là bước đầu khi cơ bản hoàn thành xây dựng “vỏ trạm” của Trung tâm.

Với phần lõi quan trọng nhất là “dữ liệu” và các ứng dụng cụ thể, Tổng Bí thư đánh giá còn hết sức sơ khai nên điều quan trọng là khai thác, phân tích và sáng tạo giá trị từ dữ liệu, biến dữ liệu thành tri thức, thành quyết sách đúng, thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể, thiết thực cho xã hội, cho người dân.

Nhiệm vụ thời gian tới được Tổng Bí thư quán triệt là xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực sự trở thành “trái tim” của nền kinh tế dữ liệu, xã hội dữ liệu, là “bộ não” phục vụ trực tiếp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và hoạt động của toàn xã hội.

Theo Tổng Bí thư, đây là công việc “quốc gia”, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị chứ không riêng của một cơ quan hay một lực lượng nào. Trong đó, Bộ Công an được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về dữ liệu và giúp Chính phủ quản lý, vận hành Trung tâm này.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống dữ liệu quốc gia (Ảnh: CAND).

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh công tác tạo lập, kết nối dữ liệu, chuẩn hoá, làm sạch, quản trị dữ liệu và khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu và phải hình thành Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong Quý I/2026 kết nối các kho dữ liệu liên quan.

Đảm bảo tất cả dữ liệu tích hợp tuân thủ nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và dùng chung”, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, cát cứ dữ liệu, cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư nêu ra.

Cùng với đó, Tổng Bí thư quán triệt đảm bảo 100% các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện trong tổng số dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

“Phải đặt yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu ở mức cao nhất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, dữ liệu quốc gia là tài sản chiến lược, gắn liền với chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia và quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu phải là yêu cầu xuyên suốt, nghiêm ngặt, mang tính "kỷ luật thép" của lực lượng vũ trang; không được phép có sơ hở, không được phép chủ quan; không đánh đổi an ninh, an toàn lấy tiện lợi hay tốc độ.