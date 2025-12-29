TPHCM kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 29/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM. Việc kiện toàn nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Ban chỉ đạo gồm 1 Trưởng Ban, 5 Phó Trưởng Ban và 11 Ủy viên. Trong đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM là Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Tuấn.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu, Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Trước khi ký quyết định kiện toàn, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chủ trì phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM nhằm rà soát nhiệm vụ và định hướng công tác thời gian tới.