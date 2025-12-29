Xử phạt lái xe chở rác đâm hỏng cần chắn đường sắt ở Ninh Bình

Ngày 29/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho hay Phòng CSGT Công an tỉnh đã triệu tập, lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với Lê Quang Hạnh (SN 1993, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Hạnh là nhân viên một Công ty môi trường trên địa bàn, đã có hành vi cố ý lái xe chở rác thải vượt qua đường sắt trái quy định.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với tài xế Lê Quang Hạnh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, khoảng 15h ngày 23/12, tại điểm đường bộ giao nhau với đường sắt thuộc Km 77+525, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM (đoạn qua phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình), cần chắn tự động đang hạ xuống để chuẩn bị đón tàu khách SE8 đi qua.

Ngoài cần chắn tự động, còn có tín hiệu chuông, đèn cảnh báo để người dân biết, chờ tàu đi qua mới vượt đường sắt.

Tuy nhiên, tài xế Lê Quang Hạnh điều khiển ô tô tải chở rác thải mang biển kiểm soát 18N-3759 đã không chấp hành tín hiệu chuông, đèn cảnh báo, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.

Hành động của tài xế khiến phương tiện va chạm với cần chắn, kéo cần chắn tự động vào phạm vi bảo vệ an toàn đường sắt.

Hình ảnh xe chở rác vượt qua đường sắt khi cần chắn tự động đã hạ xuống (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi đâm hỏng cần chắn tự động, Lê Quang Hạnh điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Khi đoàn tàu khách SE8 đi tới đã va chạm với cần chắn gây hư hỏng cần tự động và phụ kiện…

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn tại đường sắt giao cắt, dừng lại khi có tín hiệu, chuông báo có tàu đang đến, quan sát cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5m và tuyệt đối không vượt khi có tàu chạy qua.