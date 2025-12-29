Đại học Bách khoa TPHCM bổ nhiệm số giáo sư kỷ lục

Chiều 29/12, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao quyết định công nhận 5 giáo sư (GS) và 9 phó giáo sư (PGS), nâng tổng số đội ngũ giảng viên cao cấp của nhà trường lên 17 GS và 130 PGS.

14 giáo sư, phó giáo sư của trường được bổ nhiệm năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đáng chú ý, danh sách 5 tân GS năm 2025 đều là những nhà khoa học uy tín, giữ các vị trí chủ chốt trong công tác đào tạo và nghiên cứu như: GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ (Phó Hiệu trưởng), GS.TS Phan Thành An (Giám đốc Viện Toán học và các khoa học tính toán, giáo sư duy nhất của hội đồng ngành Toán học).

Danh sách còn có GS.TS Nguyễn Hữu Hiếu (Trưởng Phòng thí nghiệm Trọng điểm Đại học Quốc gia TPHCM), GS.TS Lương Văn Hải và GS.TS Cao Văn Vui (Khoa Kỹ thuật Xây dựng). Trong lần bổ nhiệm này, nhà trường cũng đặc biệt ghi nhận 3 PGS là nữ.

Số lượng giáo sư, phó giáo sư của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM bổ nhiệm từ 2019 đến nay (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Tại buổi lễ, GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh, dẫu có số lượng GS, PGS ở top cao so với các cơ sở giáo dục đại học khác, song, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường vẫn còn rất nhiều tiềm năng và cần nỗ lực hơn nữa.

Ông kỳ vọng đội ngũ GS, PGS sẽ đóng vai trò "dẫn dắt", là những người tiên phong trong bối cảnh đất nước đang tập trung vào hai mũi nhọn: đột phá giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Hiệu trưởng Mai Thanh Phong cũng nhắc nhở về trách nhiệm mới: "Theo quy định mới, đây là chức danh bổ nhiệm có thời hạn 5 năm. Nếu sau 5 năm không giữ vững phong độ, không tiếp tục cống hiến thì có thể sẽ không được bổ nhiệm lại. Đây không phải là danh hiệu để hưởng thụ mà là động lực để phấn đấu liên tục".